"العربية للطيران" تطلق رحلة مباشرة إلى سراييفو

أعلنت شركة " العربية للطيران" ــ أول وأكبر شبكة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـــ إطلاق رحلاتها المباشرة والمنتظمة من مركزها الرئيسي في الشارقة إلى مدينة سراييفو ابتداء من 18 مارس 2016، لتضيف هذه المدينة العريقة والمهمة إلى شبكة وجهاتها المتنامية في القارة الأوروبية.

وسراييفو هي عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، ويبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة، فيما تعتبر هذه المدينة التاريخية التي تأثرت بالحضارات الرومانية والبيزنطية والعثمانية وثقافة مدينة البندقية الإيطالية والإمبراطورية النمسوية-الهنغارية مقصدا سياحيا شهيرا على مدار العام.

ويحتضن مركز المدينة مجموعة واسعة من المعالم السياحية والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، في حين تنتشر على قمم الجبال والهضاب المحيطة بمدينة سراييفو العديد من المرافق المخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية كرياضة التزلج على الثلج التي تشتهر بها المنطقة.