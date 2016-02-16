"الاتحاد للطيران" تحصد لقب "شركة طيران 2016"

حازت الناقلة الإماراتية "الاتحاد للطيران" لقب "شركة طيران العام 2016"، بحسب التصنيف العالمي لمجلة "إير ترانسبورت ورلد" (ATW) الرائدة المتخصصة بأخبار القطاع والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن اختيار الناقلة الإماراتية للفوز بالجائزة الكبرى تم من قبل هيئة تحرير المجلة ضمن بيئة عالية التنافسية، بمشاركة أكثر من 100 شركة طيران من مختلف أنحاء العالم.

وتم تسليم الجائزة خلال حفل حضره ممثلون عن شركات الطيران بمناسبة النسخة السنوية 42 لجوائز الإنجاز لشركات الطيران، التي نظمتها مجلة "إير ترانسبورت ورلد" عشية معرض سنغافورة الجوي.

واعتبر جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي في "الاتحاد للطيران"، أن "هذه الجائزة تعد تقديراً للخطط التي سرنا عليها كشركة طيران منذ 13 عاماً، والتي تتمثل في أن نكون شركة طيران آمنة ومُربحة، وأن نكون ببساطة الأفضل".