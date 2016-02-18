عدسات المصورين ترصد مواقع الجذب السياحي بالسعودية

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية رحلات للمصورين المحترفين، في إطار ملتقى "ألوان السعودية" الذي تتوزع أنشطته على مدار العام.

ويهدف البرنامج إلى توفير نافذة للمواطنين لاكتشاف المملكة، وتمكين المصورين من تصوير مواقع يصعب الوصول إليها لأسباب مختلفة، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض".

ويتضمن البرنامج 19 رحلة متنوعة لمناطق في المملكة (حائل – القصيم – عسير – حقل – جدة – الباحة – العلا– الأحساء – جازان – البدع ومقنا – تيماء – أملج- الغاط- الرياض- الخرج- عرعر- الزلفي- سدير- شقراء).

كما تم تنفيذ رحلات استكشافية للمصورين العالميين المشاركين في الملتقى، منها رحلة استكشافية في عمق البحر للغواصين لتصوير الطبيعة البحرية في جدة، ورحلة استكشافية في جزر محافظة أملج في تبوك، وأخرى في الصحراء لتصوير الطبيعة البرية في الرياض.

ويمتد برنامج رحلات المصورين، حتى مارس القادم حيث ستنظم 3 رحلات تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، فتقام رحلة في الباحة للمصورات، وأخرى في جازان للمصورين، أما الرحلة الثالثة فسوف تكون لجزر أملج.

ويهدف البرنامج إلى توثيق وإبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية وتراثية، عبر عدسات المصورين، من خلال أنشطة وفعاليات ومسابقات ومعارض مستمرة على مدار العام، وتسليط الضوء على المواقع التاريخية، وإتاحة الفرصة للمصورين للوصول إلى أماكن مختلفة وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات مصورين محليين ودوليين، إضافة إلى نشر ثقافة الرحلات السياحية للمصورين بين أوساط الشباب وزيادة ارتباطهم بوطنهم والاعتزاز بمكتسباته وتراثه الحضاري والثقافي.