"طيران الإمارات" تسعى لرفع كفاءة أطول رحلاتها

من المنتظر أن يصبح مسار خدمة "طيران الإمارات" اليومية من دون توقف بين دبي وأوكلاند، التي ستنطلق في الأول من مارس 2016، واحداً من أطول المسارات لرحلة جوية في العالم من حيث المسافة. لكن بفضل التخطيط الجيد واستخدام تكنولوجيا ذكية، ستتمكن طيران الإمارات من إيصال مسافريها إلى وجهتهم في أقصر وقت ممكن.

وسوف تستخدم "طيران الإمارات" مسارات مرنة قد تتغير يوماً بعد يوم، للاستفادة من الرياح العكسية وتجنب الرياح الأمامية من أجل تقليل زمن تحليق الطائرة.

وسوف تساهم هذه التقنية، التي أثبتت جدواها، مقرونة بالاستغناء عن التوقف في أستراليا، في تقليل زمن الرحلة من دبي إلى أوكلاند بما يقدر بثلاث ساعات. ولا يعد ذلك جيداً للمسافرين فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تحقيق مزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود.

وسوف تنطلق أول رحلة لطيران الإمارات من دبي إلى أوكلاند من دون توقف يوم 1 مارس المقبل، ما سيوفر لعملائها في 39 وجهة أوروبية و38 وجهة في إفريقيا وشرق أوسطية إمكانية السفر إلى أوكلاند بتوقف واحد فقط في دبي.

وسوف تشغل "طيران الإمارات" طائرة من طراز بوينغ 777-200LR لخدمة هذه الرحلة من دون توقف، التي ستستغرق من دبي أقل من 16 ساعة، في حين تستغرق رحلة العودة من أوكلاند 17 ساعة و15 دقيقة.