معرض الرياض للسفر 2016 ينطلق في أبريل

أعلنت شركة "أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، الشركة المنظمة لمعرض الرياض للسفر، أن نسخة 2016 ستكون الأضخم في تاريخ المعرض، حيث سيضم ألمع رواد وصناع تجارة السفر في المملكة السعودية، بمشاركة أكثر من 240 عارضاً من الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأجنحة الوطنية، مع توقعات باستقطاب ما يزيد على20 ألف زائر.

وستعقد فعاليات المعرض بنسخته الثامنة في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض، لفترة تمتد من 12-15 أبريل، وعلى مدى الأيام الأربعة المخصصة للمعرض سيقام عدد من اللقاءات المحورية التي تركز على توسيع فرص إدارة الأعمال المنسجمة مع الندوات الدراسية والنقاشات الوزارية، فضلاً عن النظر إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 12 شهراً الماضية على صعيدي السفر والسياحة.

ويمثل جميع العارضين المشاركين 55 دولة، من ضمنهم50 جناحاً وطنياً وإقليمياً، حيث سيكون لهم حضور مميز مع زيادة في مساحة المعرض بنسبة 11%، مقارنةً بالعام الفائت.

وقال المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بندر القريني، إن معرض الرياض للسفر 2016 "سيكون حدثاً استثنائياً بامتياز، من شأنه تعزيز مكانتنا كأحد أهم المعارض الرائدة في قطاعي السفر والسياحة في المملكة". ونوه أيضاً إلى النمو الحاصل على أساس سنوي، وذلك عبر جذب 250 عارضاً والاستعداد للترحيب بـ20 ألف زائر.

وأضاف القريني: "مع تزايد معدل المواطنين السعوديين الذين يسافرون على المستويين الداخلي والخارجي سنوياً، وارتفاع أعداد السياح داخلياً وتنامي أعداد الشركات السياحية المحلية والخارجية، وتواجد مزودي خدمات الضيافة، سيقدم المعرض للمشاركين فرصاً لتبادل الخبرات والمعارف وأحدث المعايير المتبعة في سوق السفر بالشرق الأوسط والعالم على حدٍ سواء".

ويعد معرض الرياض للسفر 2016 منصة مفتوحة للمهنيين وعامة الناس، على نحو يتيح لهم التفاعل مباشرة مع مختلف الهيئات السياحية، والفنادق، وشركات الطيران ووكلاء السفر من عدة دول عالمية، وستشارك في المعرض دول منها الإمارات والأردن، والفلبين، وإندونيسيا، وماليزيا، سريلانكا، وسيشيل، وتركيا، والمغرب، وتونس وكوريا.

ويشكل العارضون مزيجاً من قارات آسيا، أوقيانوسيا وأوروبا ومنطقة شمال إفريقيا، وتنضم إليهم مواقع الحجوزات على الإنترنت وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران.