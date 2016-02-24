توسعة تجعل مطار دبي قادرا على استيعاب 90 مليون مسافر

ارتفعت القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي من 75 مليون مسافر الى 90 مليونا في السنة، مع تدشين مبنى جديد الأربعاء في المطار الأول عالميا من حيث عدد المسافرين الدوليين، بحسب ما أعلنته هيئة المطارات.

وجاء في بيان نشر على الموقع الالكتروني لمطارات دبي: "رفع مطار دبي الدولي، الذي يحتل المركز الأول عالميا بأعداد المسافرين الدوليين، طاقته الاستيعابية من 75 إلى 90 مليون مسافر، مع افتتاح "الكونكورس دي" رسميا اليوم، بتكلفة قدرها 1.2 مليار دولار".

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى "تحسين الخدمات وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار. وسيتم تخصيص هذا المبنى لأكثر من 70 ناقلة دولية تسير رحلاتها عبر المطار".

وأشارت الهيئة التي تدير مطاري دبي الدولي وآل مكتوم، إلى أن الرحلة الأولى في المبنى تعود للخطوط الجوية البرطانية "بريتيش آيرويز".

ويضم مطار دبي الدولي ثلاث محطات للركاب. وتستخدم شركة طيران الإمارات حصرا المحطة رقم 3، في حين تخصص المحطة 2 للرحلات الإقليمية. وسيكون المبنى الجديد متصلا بالمحطة رقم 1 بواسطة قطار يتسع لـ 300 راكب في كل رحلة.

ونقل البيان عن رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "نتابع الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة، بهدف تعزيز مستويات الخدمة المقدمة لشركات الطيران الدولية والمسافرين على رحلاتها، إضافة إلى تأمين الطاقة الاستيعابية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد".

وأوضح الشيخ أحمد الذي يشغل كذلك منصب الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، أن المبنى الجديد يضم "مسافات مشي أقصر، ومناطق جلوس أكثر بالإضافة إلى استحداث المزيد من الاستراحات، وتوفير منتجات تجارة تجزئة وأطعمة ومشروبات ذات مستوى عالمي، قادرة بالتأكيد على إبهاج المسافرين وشركائنا من الخطوط الجوية وإثارة إعجابهم".

وكان مطار دبي الدولي قد أعاد في يناير تأكيد موقعه المتصدر من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الثانية على التوالي، بعدما احتل هذا الموقع في العام 2014 على حساب مطار هيثرو في لندن.

ومر أكثر من 78 مليون راكب دولي في دبي خلال 2015، بزيادة تبلغ 10,7% عن العام الذي سبق.

ويعد مطار دبي الدولي محورا لعمليات شركة طيران الإمارات، إحدى أبرز شركات النقل الجوي في العالم، التي باتت مع شركات خليجية أخرى كطيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية، تستحوذ على جزء كبير من حركة النقل الجوي بين الغرب وآسيا وأستراليا.

وافتتحت دبي في العام 2013 مطار آل مكتوم، وهو الثاني في الإمارة، أمام حركة الملاحة الجوية. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار عند إنجاز الأعمال فيه، قرابة 120 مليون مسافر.