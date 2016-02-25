70 ناقلة تسير رحلاتها عبر "الكونكورس دي" لمطار دبي

رفع مطار دبي الدولي، الذي يحتل المركز الأول عالمياً بأعداد المسافرين الدوليين، طاقته الاستيعابية من 75 إلى 90 مليون مسافر، مع افتتاح الكونكورس دي رسمياً أمس، بتكلفة 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم)، فيما تم تخصيص هذا المبنى لـ70 ناقلة دولية تسير رحلاتها عبر المطار. ويتضمن موقف الطائرات التابع للكونكورس دي 21 موقفاً ملاصقاً، بإمكان أربعة منهم استيعاب طائرات إيرباص إيه 380 أو بوينغ 747، و11 موقفاً بعيداً، صممت بطاقة استيعابية تصل إلى 18 مليون مسافر.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نتابع الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة، بهدف تعزيز مستويات الخدمات المقدمة لشركات الطيران الدولية والمسافرين على رحلاتها، إضافة إلى تأمين الطاقة الاستيعابية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد. ويأتي المسافر في قلب تصميم الكونكورس دي، مع مسافات مشي أقصر، ومناطق جلوس أكثر، إضافة إلى استحداث المزيد من الاستراحات، وتوفير منتجات تجارة تجزئة وأطعمة ومشروبات ذات مستوى عالمي، قادرة بالتأكيد على إبهاج المسافرين وشركائنا من الخطوط الجوية وإثارة إعجابهم"، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وكانت الرحلة الأولى التي تم الترحيب فيها ضمن المنشأة الجديدة هي رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 105، حيث يأتي هذا التشغيل التاريخي الأول بعد شهور من الاختبارات المكثفة، وبعد تجربة تشغيلية جرى تنفيذها في وقت مبكر من هذا الشهر وانخرط بها 2,000 من الجمهور. وقد لعب المتطوعون للتجربة دور المسافرين الواصلين إلى الكونكورس دي، أو المغادرين أو العابرين من خلاله، حيث تم اختبار اللوحات الإرشادية، ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات، وتدفق حركة المسافرين ضمن البناء الجديد. وسوف يشتمل اليوم الأول على قيام ثلاث شركات طيران بعملياتها من خلال الكونكورس دي (الخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الملكية الأردنية) على أن تستكمل باقي المراحل التشغيلية في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي: "بمعزل عن ميزاته التي تركز على المسافرين، فإن الكونكورس دي هو خطوة إضافية على طريق تأمين الطاقة الاستيعابية في وقتها. وبهذه المناسبة نود الإعلان عن تقديراتنا لإجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في العام 2016 حيث نتوقع أن يصل عددهم إلى 85 مليون مسافر.

وأضاف الحاي: "في الحقيقة لقد بات مطار دبي الدولي مع إضافة الكونكورس دي أكبر وأفضل".

ويتصل الكونكورس دي مع مبنى المسافرين رقم 1 بواسطة قطار بإمكانه نقل 300 مسافر في كل رحلة. ويقدم الكونكورس دي الذي صمم حول بناء مركزي له فسحة سماوية، مسافات مشي قصيرة تفضي إلى بوابات مفتوحة تسمح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة مباشرة من منطقة الانتظار، وتؤمن لهم المزيد من الحرية والوقت للتمتع بنطاق كامل من المنافذ المثيرة لبيع الأطعمة والمشروبات.