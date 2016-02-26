غياب السياح الخليجيين يفقد لبنان 39% من إيرادات السياحة

أفادت صحيفة "عكاظ" أن توقف الرعايا الخليجيين عن السفر إلى لبنان سيفقده 39% من مجموع الإنفاق السياحي، في حال ثبات الإحصاءات على ما انتهى إليه العام 2015.

ووفقا لدراسة نشرتها شركة "غلوبال بلو" واستنادا إلى إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية، فإن السائح السعودي احتل المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي عام 2015 بنسبة 15%، تلاه السائح الإمارتي بـ 14%، والكويتي بـ 6% والقطري بـ 4%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد السياح الذين زاروا لبنان في العام 2015 بلغ ما يقارب المليون ونصف المليون سائح، منهم 500 ألف من الدول العربية وتحديداً الخليجية.

التوترات الأمنية في لبنان إلى تدني إشغال الفنادق اللبنانية في العام 2015، إذ بلغت 56% وفقاً لدراسة أجرتها إحدى الشركات المهتمة بالقطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، والتي أشارت إلى أن بيروت سجلت نسبة الإشغال الأدنى لفنادق المنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ".