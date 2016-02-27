قطاع التكنولوجيا يبدأ خطة لدعم السياحة المصرية

أعلنت مجموعة اتصال الدولية العاملة أنها تعاقدت مع مجموعة نسما للطيران، على تقديم خدمات التعهيد وهي المرة الأولى لها بمصر في تقديم الخدمة لشركة متخصصة في مجال الطيران ونقل الركاب.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصال الدولية، الدكتور محمد عيسى، إن الخطط الاستراتيجية للشركة تعتمد على تقديم خدمات التعهيد والرقمنة للشركات والمؤسسات والحكومات في كافة مجالات وقطاعات الأعمال التي تتطلب التعامل مع الجمهور.

وأوضح أن الهدف من التعاقد مع شركة نسمة للطيران هو دعم وتنمية السياحة في مصر والشرق الأوسط، وهو ما نسعى إليه دائما في تعاقداتنا في مجال السياحة من خلال حزمة من خدمات التعهيد التي نشارك بها.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنمية ودعم المجالات المختلفة التي تكون منظومة السياحة والطيران ونقل الركاب.

وخلال فترة عمل الشركة التي امتدت إلى ما يقرب من ست سنوات نجحت الشركة في تنفيذ عدد 44046:26 ساعة طيران، ونقل ما يقارب مليونين من الركاب، وتنفيذ ما يقارب أربعة آلاف رحلة إلى مطارات أوروبا وأربعة آلاف ونصف رحلة إلى مطارات المملكة العربية السعودية.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة نسمة للطيران، الكابتن طيار أشرف لملموم، عن ثقته الكاملة في قدرات وإمكانات شركة اتصال الدولية لتقديم أفضل خدمات التعهيد في مجال الطيران، مشيرا إلى أن اختياره لاتصال الدولية لم يأت من فراغ بل جاء بعد اختبارات لتشغيل الخدمات وقدرتهم على أداء دور هام في خدمة عملاء الشركة.

شركات الطيران

وقال لملوم إن شركات الطيران تهتم براحة عملائها في المقام الأول من حيث مواعيد الطيران والوصول بالمطارات لإنهاء الإجراءات المسبقة على السفر، ثم بعد الوصول تظل تعمل على تلبية طلبات الركاب حتى يخرجوا في أمان إلى أماكن إقامتهم سواء كمسافرين أو عائدين إلى ديارهم وهو التحدي الذي ستقوم به اتصال الدولية على أكمل وجه نظرا لخبرتها المتنوعة والمحترفة في أداء الخدمات عن طريق مراكز الاتصالات التي تنافس في أدائها اكبر الشركات العالمية في نفس المجال.

ونسما هي إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة التي تأسست طبقا لقانون الشركات وتعمل في سوق الطيران المصري منذ عام 2010 وهي حاصلة على شهادة الكفاءة كمشغل نقل جوي للركاب من سلطة الطيران المدني المصري منذ 2010 من خلال تنفيذ رحلات منتظمة إلى العديد من مدن المملكة العربية السعودية ورحلات عارضة إلى أوروبا.

كما تعد واحدة من ثماني شركات طيران في العالم منحتهم الأياتا التفويض بتنفيذ الفحص الدقيق لشركات الطيران للحصول على الشهادة طبقا لمقاييس السلامة والجودة العالمية وهي معايير محددة ودقيقة، حيث تمت المراجعة على جميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة في شتى المجالات المتعلقة بالعمليات المباشرة على الطائرات كالعمليات الجوية والسلامة وصيانة الطائرات والأمن والخدمة الارضية والتحكم بالعمليات والخدمات بالمطار والخدمات على الطائرة ، وبالتالي فإنها تحرص على تدعيم مكانتها بالاعتماد على اتصال الدولية كشريك تقني خبير في مجاله.