"أبوظبي للمعارض" يضيء على قطاعي الطيران والفضاء

يحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض 9 فعاليات رئيسية الشهر المقبل، تتركز في قطاعات الطيران والأمن والسلامة، حيث من المتوقع أن تستقطب آلاف الزوار والمشاركين، حسب الموقع الإلكتروني لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، فسيشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات ضمن الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء" خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس 2016.

وسيضم الأسبوع الذي ستقام فعالياته في كل من مدينتي أبوظبي والعين 6 فعاليات اقتصادية، ودفاعية، وترفيهية، ورياضية ذات صلة بقطاع الطيران والفضاء.

ومن المتوقع أن يستقطب الأسبوع آلاف الزوار إلى أبوظبي من أبرز المسؤولين والمديرين التنفيذيين والخبراء والمشترين والعاملين والمعنيين بهذا القطاع.

وفي الفترة بين 7 و8 مارس، ينطلق مؤتمر القمة العالمي لصناعة الطيران ضمن أسبوع أبوظبي للطيران، وهي المحفل الدولي الأكثر أهمية لصانعي القرار على المستوى التنفيذي لقطاعات الطيران والدفاع والفضاء العالمية.

ويعتبر هؤلاء القادة ركناً أساسياً في تشكيل مستقبل هذه الشركات والجهات الحكومية والعسكرية التي تعمل في قطاعات الفضاء والطيران والدفاع، ومن المقرر أن يجتمعوا في هذا الحدث العالمي من أجل التوصل إلى إيجاد حلول فعالة للمشكلات الصعبة التي تواجههم في أعمالهم في الوقت الجاري.

وتبحث القمة سبل إنشاء أنظمة طيران وإطلاق أقمار صناعية جديدة وتكلفتها المادية والبشرية، حيث سيعمل صناع القرار الحاليون على تبادل وجهات النظر مما سيساعد على مشاركة الابتكار واستراتيجيات التمويل، التي من شأنها مساعدتنا على الحصول على حصة أكبر في السوق.