"نيرفانا للسفر والسياحة" تنفذ خطة توسعية في الإمارات

أعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة، عزمها افتتاح مكتب اقليمي لها بالعاصمة أبوظبي، ليكون منطلقا لإدارة عملياتها التشغيلية في قطاع السياحة والسفر والفنادق والحفلات والرعايات الدولية بدول المنطقة وعدد من دول العالم.

وقال مدير عام شركة نيرفانا للسفر والسياحة علاء سمير العلي، في تصريحات صحافية إن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، ودول الشرق الأوسط، تتطلب من الشركة مواكبتها عبر خطط توسعية تنطلق من الحصة السوقية المؤثرة للشركة وجودة الخدمات المرتفعة إلى جانب السمعة المرموقة لها، ومن خلال التركيز على مفاهيم الجودة وكرم الضيافة التي تتميز بها قطاعات السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بطولات دولية

واستعرض العلي، التطورات التي شهدتها الشركة خلال السنوات الماضية، موضحا أنها قامت بافتتاح عدد من الفروع المخصصة لخدمات التجزئة بعد أن حققت نجاحا كبيرا ومستمرا في خدمات الشركات وخدمات كبار الشخصيات، وادارة وتنظيم الرعايات الدولية مثل بطولة كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 2013 في دولة الإمارات، وغيرها من المؤتمرات والبطولات والفعاليات الدولية.

واوضح العلي، ان التوسع الكبير في العمليات التشغيلية للشركة، لم يكن له أن يتحقق لولا الدعم من رئيس مجلس الإدارة، ومجلس إدارة الشركة والمناخ السياحي العام بامارة أبوظبي، التي باتت واحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم، في قطاعات متعددة مثل خدمات رجال الأعمال والسياحة الترفيهية، وسياحة الرياضات البحرية، والبطولات الدولية مثل "الفورمولا 1" والسياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات.

وتوقع تسجيل زيادة في عدد السياح في إمارة أبوظبي، بموجب مؤشرات النمو الاقتصادي، والسياحي في الإمارة، إلى جانب زيادة عدد السياحة الوافدة من دول الخليج، اضافة إلى استمرار زخم النمو التصاعدي، عبر جميع المؤشرات الرئيسة في قطاع الضيافة.



وأوضح أن القطاع السياحي في أبوظبي يشهد نهضة متواصلة، تتمثل في ارتفاع أعداد الزوار والسياح القادمين إلى الإمارة، مؤكدا أن هذا النمو يأتي انعكاسا للخطط والجهود التي تقوم بها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وتعاونها مع شركائها الاستراتيجيين مثل الاتحاد للطيران، والشركات السياحية والفنادق في التعريف بأبوظبي كونها وجهة سياحية إقليمياً وعالمياً.

الحركة الجوية

وفي سياق نمو الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط قال العلي، إن حركة الطيران تشكل أكبر رافد أساسي للاقتصاد من حيث رفع جاذبية الاقتصاد للاستثمارات، وتسهيل حركة المستثمرين والسياح، ورفع الجاهزية لاستقبال المشاريع وتسهيل الحركة التجارية من نقل البضائع، إلى جانب الآثار غير المباشرة لزيادة حركة الركاب عبر الرحلات الجوية، والتي تنعكس على قطاعات حيوية عدة وتزيد من نشاطها التشغيلي ونموها.

واعتبر العلي، أن النمو الكبير في قطاع السياحة، وتحديدا زيادة عدد الرحلات القادمة والمغادرة يعد عاملا مؤثرا في تحديد الهوية الاقتصادية لأي عاصمة في العالم، موضحا ان الحركة الجوية تعكس الزخم التجاري الذي ينتظر قطاعات مرتبطة مباشرة به، مثل القطاع الفندقي وقطاع الضيافة، وقطاعات النقل، إلى جانب اعتماد الكثير من الشركات العابرة للقارات على سهولة الحركة الجوية بين عواصم العالم وأخذها بعين الاعتبار عند وضع الخطط التوسعية لتلك الشركات.

وتوقع العلي، ان تشهد منطقة الشرق الأوسط وبخاصة منطقة الخليج، استمرارا لمعدلات النمو في حركة السياحة على الرغم من المخاوف التي تنشأ عن الأزمات الاقتصادية في العالم، مؤكدا ان دول الخليج أثبتت على مدى السنوات الخمس الماضية بأن اقتصاداتها بمنأى عن المخاطر الناشئة عن الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كما أثبتت اقتصادات دول الخليج مناعة ضد الأزمات المالية التي عصفت في أسواق العالم في السنوات الأخيرة.

واعتبر ان معدلات النمو المسجلة في دول الخليج، وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، تنشأ بالدرجة الأولى من السياسات الاقتصادية الرشيدة، والتي توجه دفة الانفاق العام نحو تنشيط الاقتصاد والحركة التجارية والمحافظة على مناخ استثماري وتجاري وسياحي جاذب مدعوما بتفاعل مؤثر من القطاع الخاص الخليجي، الذي باتت شركاته تبلي بلاء حسنا وتنافس على مستوى اقليمي وعالمي، واصفا الشركات الخليجية في قطاع الطيران والسياحة والسفر بأنها باتت في المقدمة على مستوى العالم وشكلت عنصر المنافسة الذي رفع من مستوى الخدمات الجوية على مستوى دولي.