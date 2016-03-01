"الإمارات" تستعرض خطط خدمتها اليومية الجديدة للفلبين

مع اقتراب موعد إطلاق خدمتها اليومية الجديدة إلى سيبو وكلارك في الفلبين بعد أربعة أسابيع، استضافت طيران الإمارات في مقرها الرئيس بدبي أكثر من 75 من شركاء صناعة السفر، لمشاهدة عرض عن هذه الخدمة الجديدة قدمته بالمشاركة مع هيئة ترويج السياحة الفلبينية.

وقال خالد بالجافلة، نائب رئيس طيران الإمارات الإقليمي للعمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان: "سوف تشكل خدمة سيبو وكلارك أول خط جديد لنا منذ بداية عام 2016، ونحن على استعداد تام لإطلاقها في الموعد المحدد، حيث نقوم حالياً بترويج هاتين الوجهتين في دبي والمنطقة وعبر العالم من أجل استقطاب السياح في الاتجاهين".

وضم الحضور عدداً من المسؤولين الحكوميين الفلبينيين، منهم السفير الفلبيني لدى دولة الإمارات سعادة كونستانسيو فينجنو، والقنصل الفلبيني العام بول كورتس، وماريان كاريلا رئيس مجلس العمل الفلبيني في دبي والإمارات الشمالية، وإيريك إيلنار الملحق التجاري الفلبيني، وجيل هيريكو الملحق الزراعي، والدكتورة ريبيكا ديسيديريو الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية.

يذكر أن طيران الإمارات نقلت منذ إطلاق خدمتها بين دبي ومانيلا عام 1990 أكثر من 7.5 مليون فلبيني وسائح ورجل أعمال، وزاد عدد الركاب الذين نقلتهم على هذا الخط في العام الماضي وحده على 550 الفاً. وسوف تساهم الخدمة الجديدة إلى سيبو وكلارك في تعزيز حركة السياحة الدولية، ودعم حملة "زوروا الفلبين ثانية في 2016" التي أطلقتها وزارة السياحة الفلبينية.

واعتباراً من 30 مارس المقبل، ستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 338" مطار دبي الدولي في الساعة 2:55 صباحاً، وتصل إلى مطار ماكتان- سيبو الدولي في الساعة 3:50 عصراً، ثم تغادر من هناك في الساعة 5:25 مساءً لتصل إلى مطار كلارك الدولي في الساعة 6:45 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 339" فتقلع من مطار كلارك الدولي في الساعة 8:20 مساءً متجهةً إلى دبي مباشرة لتصلها في تمام الساعة 1:25 من صباح اليوم التالي. وقد تم اختيار مواعيد الرحلة لتوفير أوقات ملائمة للمسافرين لمتابعة رحلاتهم بسهولة عبر دبي إلى العديد من محطات طيران الإمارات في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتوفر طائرة البوينج 777-300ER بتوزيع الدرجتين، التي ستشغلها طيران الإمارات على هذا الخط، 42 مقعداً في درجة رجال الأعمال و386 مقعداً في الدرجة السياحية، بالإضافة إلى طاقة شحن قدرها 14 طناً في كل اتجاه، ما يدعم الصادرات الفلبينية، التي تضم المنتجات سريعة العطب، مثل مشتقات الألبان والفواكه والخضار الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية والمعدات الإلكترونية.