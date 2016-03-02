الخطوط البريطانية تنفي تعليق مبيعاتها في مصر

نفت الخطوط البريطانية الجوية تعليق مبيعاتها في مصر، وقالت إنها تقوم حالياً بتقييم ومراجعة الرحلات ونوعية الطائرات التي تعمل من وإلى مصر، "وسنقوم بتغيير نوعية الطائرات لتلبي احتياجات السوق المحلي وجداول التشغيل الخاصة بالشركة".

وكانت وسائل إعلام قد نشرت اليوم، أن شركة بريتش إيروايز ستعلق مبيعاتها في مصر بدءاً من منتصف الليلة بتوقيت القاهرة، وقصر الحجز على مستخدمي بطاقات الائتمان فقط.

وأرجعت ذلك إلى أزمة العملة التي تشهدها مصر خلال الفترات الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان خاص لـ "العربية.نت"، أنه في نوفمبر 2015، قامت الشركة بزيادة طاقتها التشغيلية على هذا الخط، حيث قمنا باستبدال الطائرة A321 بالطائرة بوينج 767. ونقوم بتقييم ومراجعة كافة الخطوط والطائرات التي تعمل عليها بشكل دوري، بحيث نتأكد من أن شبكة رحلاتنا تلبي احتياجات العملاء.

وأوضحت أنه نظراً لأزمة النقد الأجنبي التي تواجه مصر في الوقت الحالي، قررت الخطوط الجوية البريطانية إجراء تغييرات مؤقتة على قنواتها البيعية، حيث يتضمن ذلك تعليق العمل بنظام مبيعات شركات السياحة والوكلاء.

وتؤكد الخطوط الجوية البريطانية أنها لا تستطيع التحكم في تلك الأزمة، ولكننا سنعود لتطبيق الممارسات المعتادة في هذا الشأن بعد انتهاء هذه الأزمة.

وتؤكد الخطوط الجوية البريطانية أنها تقوم بتشغيل رحلتها الجوية اليومية إلى القاهرة كالمعتاد، ويتم سداد كافة أسعار التذاكر في السوق المحلي بالجنيه المصري، كما نقوم بتحميل بطاقات الائتمان بقيمة مشتريات التذاكر بالجنيه المصري أيضاً.