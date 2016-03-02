دبي تتوقع استقبال 3.2 مليون سائح أعمال في 2016

أكد عاملون في قطاع السياحة والسفر أن دبي تستعد لاستقبال نحو 3.2 مليون سائح أعمال خلال العام الجاري، وهو ما يمثل نمواً بنحو 7% مقارنة بالعام الماضي، ويشكل نحو 21% من إجمالي عدد سياح الإمارة خلال 2016، الذي من المتوقع أن يصل إلى 15.3 مليون سائح.

وأضافوا وفقاً لصحيفة "البيان" أن دبي تعد أهم الوجهات لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، انطلاقاً من البنية التحتية الهائلة التي تمتلكها المدينة، إضافة إلى توفر عدد كبير من الغرف الفندقية، مشيرين إلى أن دبي تمتلك أفضل الإمكانيات لتصبح مركز سياحة الأعمال والمؤتمرات في العالم.

وأشاروا إلى أن سهولة الوصول إلى دبي عبر شبكات ورحلات شركات الطيران، وتوفر كل مكونات السياحة العالمية تسهم في تحول أنظار العالم تجاهها، في حين تعد الوجهة الأولى لسياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع دانيال بونزو، مدير عام الرستماني للسفر والعطلات، أن يرتفع عدد سياح الأعمال في دبي إلى 3.2 مليون سائح خلال 2016 مقارنة بـ3 ملايين العام الماضي أي بنمو 7%، مضيفاً أن دبي تعتبر الوجهة المثالية في العالم لسياحة الأعمال والمؤتمرات، ولذلك فإنها تمتلك بنية تحتية متطورة في القطاع السياحي.

من جهته، قال عاصم أرشد، الرئيس التنفيذي لوكالة أورينت للسياحة والسفر، إن سياحة الأعمال والمؤتمرات تعد جزءاً مهماً من منظومة السياحة في الإمارات ودبي تحديداً، لاسيما أن دبي تسعى لتوفير مصادر أخرى من الدخل وزيادة مساهمة السياحة والأعمال في الاقتصاد الوطني.