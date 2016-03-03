"طيران الإمارات" تبدأ أطول رحلة في تاريخ الطيران المدني

أطلقت "طيران الإمارات" أول رحلة من دون توقف بين دبي وأوكلاند، التي تعد أطول رحلة في تاريخ الطيران المدني، ما سيوفر لعملائها في 39 وجهة أوروبية و38 وجهة في إفريقيا وشرق أوسطية إمكانية السفر إلى أوكلاند مع توقف واحد فقط في دبي.

واحتفالاً بهذه الخدمة الجديدة التي تشكل حدثاً مهماً في صناعة الطيران، شغلت طيران الإمارات، ولمرة واحدة فقط، طائرتها العملاقة الإيرباص A380، وذلك بدلاً من طائرة البوينغ 777-200LR التي تستخدم للرحلات اليومية المنتظمة على هذا الخط. وتستغرق الرحلة الجديدة من دبي إلى أوكلاند أقل بقليل من 16 ساعة، ورحلة العودة من أوكلاند إلى دبي 17 ساعة و15 دقيقة، ما يوفر للمسافرين نحو 3 ساعات، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

يذكر أن طائرات البوينغ 777-200LR، التي ستخدم لرحلات أوكلاند اليومية من دون توقف، مجهزة خصيصاً للرحلات الطويلة، وتوفر 266 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث.

وقال غاري تشابمان، رئيس خدمات مجموعة الإمارات ودناتا، الذي سافر على الرحلة: "هذا تطور مهم لعملائنا ولطيران الإمارات ولنيوزيلندا أيضاً. ونحن نتوقع أن تحظى هذه الخدمة بطلب عالٍ، وأن تشكل دعماً إضافياً لحركة السياحة إلى نيوزيلندا التي تستقبل حالياً أكثر من 3 ملايين سائح سنوياً. كما نرى أن الخدمة تشهد أيضاً إقبالاً كبيراً من النيوزيلنديين الذين يريدون الوصول إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أسرع وقت ممكن".

ومع الخدمة اليومية الجديدة بين دبي وأوكلاند من دون توقف، أصبحت طيران الإمارات توفر الآن ما يزيد على 2000 مقعد يومياً على رحلاتها إلى نيوزيلندا في كل اتجاه.