"القطرية" و"الإمارات" الأكثر انتظاما في مواعيد الرحلات

تربعت الخطوط الجوية القطرية على رأس قائمة الشركات الأفضل في العالم من حيث المواعيد وانتظام الرحلات الجوية، فيما احتلت "طيران الإمارات" أيضاً مركزاً متقدماً في القائمة، فيما تبين أن اثنتين من شركات الطيران البريطانية من بين أسوأ ثلاث شركات في العالم من حيث الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة (AirHelp) المتخصصة في مراقبة أداء شركات الطيران، فإن "القطرية" هي الأفضل على الإطلاق في العالم، تليها شركة (KLM) الهولندية، ثم "إير بالطيق" اللاتيفية، ثم "إير فرانس"، ثم "لوفتهانزا" الألمانية، أما "طيران الإمارات" فحلت في المرتبة السابعة عالمياً، لتظل بذلك متفوقة على عشرات شركات الطيران العالمية، فضلاً عن أنها ثاني أفضل شركة عربية على الإطلاق.

وتبين من التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" أن شركة الطيران البرتغالية (SATA) هي الأسوأ في العالم من حيث الالتزام بمواعيد الرحلات، فيما تحل شركة "إيزي جت" البريطانية المركز الثاني في قائمة الأسوأ عالمياً، رغم أن الملايين من البريطانيين يستخدمونها سنوياً بسبب انخفاض أسعارها، وهي شركة ضخمة تتخذ من مطار "لوتون" في لندن مقراً لها ومركزاً لإدارة عملياتها.

وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث الأسوأ على مستوى العالم شركة "فيرجن أتلانتيك"، وهي شركة طيران بريطانية ذات انتشار واسع، وغالباً ما تحلق نحو الولايات المتحدة وأوروبا وولا تصل الى الشرق الأوسط.

ورغم أن اثنتين من شركات الطيران البريطانية من بين الثلاثة الأسوأ في العالم، إلا أن "بريتيش إيروايز" دخلت قائمة العشرة الأفضل على مستوى العالم، لتحتل المركز التاسع في القائمة، وتظل كل من "طيران الإمارات" و"الخطوط القطرية" متفوقتين عليها.

وأبدت شركة "إيزي جت" البريطانية غضبها من نتائج التقرير، حيث نقلت وسائل إعلام بريطانية عن المتحدث باسم الشركة قوله: "نحن لا نعترف بهذه النتائج، حيث أن شركة إيزي جت تلقت ثناءً من سلطة الطيران المدني بخصوص تعاملها مع المطالبات التي تتلقاها، كما أنها دوماً تدفع تعويضاً عندما يحدث ما يستحق ذلك".