السياح الإيطاليون يعودون إلى شرم الشيخ بعد هجرانها

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان لها، الخميس، استئناف حركة السياحة الإيطالية إلى مطار شرم الشيخ، وذلك لأول مرة منذ توقفها قبل أربعة أشهر في إطار تداعيات سقوط الطائرة الروسية 31 أكتوبر الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرياض".

وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة: "استقبل مطار شرم الشيخ أول رحلة للسياحة الإيطالية لشركة طيران "ميريديانا" الإيطالية الخاصة، قادمة من ميلانو وعلى متنها 167 سائحا إيطاليا في زيارة لشرم الشيخ لمدة أسبوع، على أن تنظم الشركة رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والخميس، وأن تقلع إلى مطار مرسى علم لنقل سياح آخرين إلى إيطاليا.

وأضافت المصادر أن هذه الرحلات ستتواصل لمدة تسعة أسابيع قابلة للزيادة، وأن استئناف حركة السياحة الإيطالية لشرم الشيخ يؤكد "ثقة الدول الأوروبية في إجراءات الأمن والسلامة بمطار شرم الشيخ، عقب عمليات تفتيش متعددة لعدة دول ومنظمات دولية، كما أنها تعد رسالة إيجابية على أمن واستقرار المقاصد السياحية المصرية".