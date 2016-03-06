ارتفاع أعداد السياح السعوديين لتركيا إلى 450 ألفاً

ارتفعت أعداد السياح السعوديين إلى تركيا بشكل لافت جدا لتصل 450 ألف زائر خلال عام 2015، صعوداً من 341 ألفا خلال عام 2014.

وتوقع الخبير التركي مهند قراشلي، استمرار الارتفاع خلال العام الحالي 2016 بأكثر من 30%، موضحاً أن تركيا أصبحت وجهة رئيسية للعائلات السعودية خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك لتنامي جاذبية تركيا لدى السياح السعوديين بفضل السمات المشتركة بين الدولتين لاسيما على الصعيد الثقافي والديني وتوافر العناصر الطبيعية السياحية مثل الأجواء المناسبة والطبيعة الساحرة، مدعوما بجهود كبيرة وضعتها الحكومة لتوفير كافة الخدمات السياحية والبرامج الترفيهية وتسهيلات الدخول التنافسية وتوافر رحلات الطيران وأماكن الإقامة وفق تطلعات العائلات السعودية، وفقا لصحيفة "الجزيرة".

