39.6 ألف نزيل ألماني في فنادق الشارقة في 2015

استقبلت المنشآت الفندقية بالشارقة 39670 نزيلاً ألمانياً في عام 2015، مقابل 24159 نزيلاً في العام 2014 بزيادة نسبتها 64%، بحسب خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

أعلنت الهيئة أمس عن تنظيم مشاركة الإمارة التاسعة عشرة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، والذي تنطلق أعماله خلال الفترة من 9 وحتى 13 مارس الجاري في العاصمة الألمانية وسط اهتمام ومشاركة دولية عالية المستوى.

وتترأس الهيئة وفد الإمارة الذي يضم ولأول مرة ممثلين عن: معهد الشارقة للتراث، ومشروع ثقافة بلا حدود، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من: وكالة مطار الشارقة للسفريات، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مدينة الشارقة للرعاية الصحية، إدارة متاحف الشارقة، هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، فندق هوليداي العالمية، منتجع ماربيلا، فندق أوشيانك، فندق كوبثورن، مركز قرية الشعب الترفيهي، فندق كورال بيتش، منتجع شيراتون، فندق ومنتجع راديسون بلو، فندق جولدن توليب، ومنتجع شاطئ لولوة، وفقا لصحيفة " الاتحاد"

وقال المدفع إن مشاركة الإمارة هذا العام في بورصة برلين تحمل طابعاً مميزاً، نظراً لكونها تحتفل مع الحدث بعامه الخمسين، والذي استطاع أن يرسخ مكانته كإحدى أهم الفعاليات السياحية المتخصصة في السوق الأوروبي والعالمي، مؤكداً أن المشاركة ستنطوي على مجموعة مهمة من الفعاليات، كما ستشهد عقد اجتماعات عالية المستوى مع كبار صناع القرار في المجال السياحي الألماني والأوروبي، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي ستسلط الضوء على مكانة الإمارة كوجهة سياحية عائلية بالدرجة الأولى، ومنارة ثقافية حضارية غنية.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في بورصة برلين إلى استقطاب المزيد من سياح الأسواق الأوروبية، من خلال تعريف الشركات السياحية الفاعلة والمشاركة في المعرض على أحدث مشاريع الشارقة ومستجدات القائم منها وتسليط الضوء على تطورات البنية التحتية من أبرزها «جزيرة النور» و«مشروع مليحة للسياحة البيئية»، و«منتزه الحفية» في كلباء الذي يُعد جزءاً من مشروع كلباء للسياحة البيئية، أضخم مشروع سياحي بيئي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بالإضافة إلى التعريف بتطبيق الهواتف الذكية «الشارقة» والشاشات العاملة باللمس التي أطلقتها الهيئة لتعريف زوّار الإمارة بأبرز معالم ومقومات الإمارة السياحية، كما سيقوم وفد الإمارة بإلقاء الضوء على مشروع «ثقافة بلا حدود» وبطولة الغولف وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الإمارة.

وتصل مساحة جناح الشارقة المشارك في المعرض إلى 462 متراً مربعاً، ويجسّد جناح الإمارة أصالة وهوية الشارقة العربية المميزة من خلال تصميمه والفعاليات التي سينظمها والتي تضم فرقة العيالة، رسوم الحناء، تجربة الصورة التذكارية مع الملابس التراثية الإماراتية، كتابة الخط العربي الجميل، وضيافة بعض الحلويات الشعبية والتمور.



