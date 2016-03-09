شرم الشيخ لن تستقبل البريطانيين حتى نهاية أكتوبر

مددت شركة "توماس كوك" إلغاء عطلات منتجع شرم الشيخ المصري حتى 31 أكتوبر، مما يعني غلق الوجهة أمام الرحلات البريطانية لنحو عام، وفقاً لوكالة "رويترز".



وكانت بريطانيا قد نصحت بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، إثر حادث الإسقاط المشتبه به لطائرة ركاب روسية في أكتوبر 2015 بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، والذي أسفر عن مقتل 224 شخصا.



وأجلي السياح البريطانيون من المنتجع بعد الحادث، ولم تستقبل شرم الشيخ رحلات منتظمة من بريطانيا منذ الرابع من نوفمبر، بسبب بواعث القلق المتعلقة بأمن المطار.



وقالت "توماس كوك" إنها ستمدد إلغاء الرحلات القائم لما بعد 25 مايو، لعدم توافر مؤشر واضح على موعد تغيير التوصية البريطانية بشأن السفر إلى شرم الشيخ.



ولشركة الرحلات المنافسة "توي" إلغاء قائم على رحلاتها بين بريطانيا وشرم الشيخ حتى 25 مايو.