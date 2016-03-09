%90 من إنشاءات مطار أبوظبي الجديد تُنجز نهاية 2016

كشف علي ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، أن الأعمال الإنشائية في مبنى المطار الجديد تسير على قدم وساق، حيث من المتوقع إنجاز 90% من الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد نهاية العام الحالي بعد إنجاز أكثر من 70% حتى اليوم. وأضاف "يأتي ذلك استعدادا لافتتاح المطار في ديسمبر من العام 2017".

وحول أهم الإنجازات التي ستحصل في الأعمال الإنشائية للمطار الجديد هذا العام، قال المنصوري في تصريحات صحافية أمس على هامش فعاليات معرض أبوظبي للطيران 2016 ومعرض ومؤتمر التوظيف في قطاع الطيران في الشرق الأوسط اللذين انطلقا أمس في مطار البطين للطيران الخاص، أول مطار متخصص في مجال طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن"من المتوقع إنجاز الهيكل الخارجي لمبنى المطار الجديد في أكتوبر من العام الحالي"، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأضاف "من الأعمال الإنشائية الهامة المتوقع إنجازها في المطار الجديد أيضا نهاية أبريل المقبل الانتهاء من إنجاز أكبر وآخر قوس في مبنى المطار الجديد من الأقواس الـ18، وهو على ارتفاع 52 مترا، إضافة إلى إزالة كافة الدعائم المثبتة للمبنى".

وأشار المنصوري إلى وجود دراسة حاليا مع جهات معنية مختلفة لربط المطار الجديد بخط "مترو" مع جزيرة ياس والسعديات. وبلغ عدد العمال حاليا في موقع إنشاءات مطار أبوظبي الجديد 20 ألف عامل، وقام فريق العمل خلال العام 2015 بتسجيل 24 مليون ساعة عمل بانسيابية تامة، وفقا للمنصوري.

وحول توقعاته لنمو حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، قال المنصوري "من المتوقع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي العام الحالي بنسبة تتراوح بين 8 و10%.

وحسب بيانات مطارات أبوظبي للعام الماضي، بلغ عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي 23,3 مليون مسافر بنمو 17,2% مقارنة بالعام 2014.