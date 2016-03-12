كلارك: "إيرباص" تتخبط بتطوير أكبر طائراتها

نقلت بلومبيرغ عن تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، انتقاده شركة إيرباص بذريعة افتقارها لاستراتيجية مترابطة حول أكبر طائراتها، قائلاً إن على صانعة الطائرات أن تركز على تطوير طائرتها سوبر جامبو إيه 380 بدلاً من إنفاق المصادر على نوع مختلف من طائرتها الجديدة ذات المحركين إيه 350.

وقال كلارك، رئيس طيران الإمارات في معرض السفر العالمي في برلين، إن إيرباص باتت أصعب فهماً، وأن الحديث عن تطوير إيه 350-1000 الموسعة ليس منطقياً بحسب صحيفة البيان.

وأضاف أنه ليس واثقاً من قدرة صانعة الطائرات على تمويل هذا المشروع جنباً إلى جنب مع تطوير إيه 380 المتحمس لشرائها. وكانت طيران الإمارات بوصفها أكبر مشغل للطائرات عريضة البدن، ألقت بثقلها على الأنواع التي تطورها كل من إيرباص وبوينغ.

وأبدى كلارك امتعاضه من تصريح جون ليهي، مدير مبيعات إيرباص في 1 مارس التي قال فيها إن لا شيء حتمي حول خطة استبدال محركات إيه 380، وحتى لو توفرت طائرة نيو الجديدة، فإن طيران الإمارات «ليست في وضع للمضي قدماً» حتى منتصف 2020 نظراً لنقص مساحة المطار.