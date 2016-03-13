جيه ايه للمنتجعات والفنادق.. خيار عائلي أمثل للسفر

قال ديفيد طومسون، رئيس إدارة العمليات لدى جيه ايه للمنتجعات والفنادق: "تركّز معظم فنادقنا في أعمالها على تحويل سفر الأسرة إلى تجربة ممتعة ومريحة، سهلة ولا تنسى. نقوم بذلك من خلال توفير الغرف والأجنحة والفيلات والشقق الفندقية المناسبة، إلى جانب توفير خدمات متنوعة تناسب الأسر كنوادي الأطفال والملاعب الخارجية وخدمة جليسات الأطفال والأنشطة العائلية والمرافق الرياضية المتطورة والترفيه العائلي وعروض خاصة تشمل الإقامة وكافة الوجبات في الفندق."

ومن أحدث المرافق التي انضمت أخيراً إلى باقة الخيارات العائلية الجذابة العاب جيه ايه "ويبيت واتربارك" المائية، والتي جرى افتتاحها في فبراير 2015 في منتجع جيه ايه جبل علي للجولف. تقدم "ويبيت واتربارك" المدهشة الخيارات الترفيهية المتنوعة والزحاليق المائية لساعات من المرح المتواصل للكبار والصغار ابتداءً من سن 6 سنوات، لتنضم إلى مجموعة من برك السباحة المتنوعة في المنتجع، منها بركتان مظللتان للأطفال، إلى جانب ركن للحيوانات الأليفة وملعب الجولف المصغّر والرياضات المائية واسطبلات الخيول.

وتلعب الشراكة المستمرة بين منتجعات وفنادق جيه ايه وشركة وورلد وايد كيدز للاستشارات دوراً هاماً في تلبية متطلبات الأسر والأطفال الصغار بدءاً من سن أربعة أشهر. فبالإضافة إلى حضانة لرعاية الأطفال الصغار والرضع في منتجع جيه ايه جبل علي للجولف، يوجد كذلك نادي "كوول زون" للأطفال بين 4 سنوات و 12 سنة، وتشيل زوون للأطفال بين 8 سنوات و 16 سنة. يشار إلى أن الناديين مفتوحان مجاناً أمام النزلاء، وتم تعميم التجربة على فنادق أخرى في المجموعة ومنها أول منتجعاتها في جزر المالديف – جيه ايه مانافارو.

وتؤكد الجوائز المتعددة التي حازت عليها المجموعة في قطاع السفر، تركيزها النموذجي على الإجازات العائلية، ومنها جائزتان من جوائز اختيار المسافرين عبر موقع "تريب أدفايزر" إذ حصل فندق جيه ايه برج شاطئ الواحة على المركز الأول للعائلات في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وفندق جيه ايه بالم تري كورت على المركز الثاني للعائلات في الإمارات العربية المتحدة. كما حصد منتجع جيه ايه جبل علي للجولف مجموعة عديدة من جوائز السفر العالمية تكريماً له بعد اختياره "أفضل منتجع عائلي في العالم".

أما الخيارات المتنوعة للإقامة، ومنها الأجنحة والفيلات والشقق التي تتعدد فيها غرف النوم، فضلاً عن توفر الغرف المتصلة، فتجعل الحجوزات العائلية سهلة وسريعة. ففي منتجع جيه ايه جبل علي للجولف وفندق جيه ايه بالم تري كورت، يقيم طفلان دون سن 16 عاماً مجاناً في كافة الأجنحة وأجنحة جونيور بمرافقه والديهم، بينما تقدم أجنحة "ذا ريزدنس" خيارات من غرفتي نوم أو غرفة نوم واحدة مع مرافق وخدمات خاصة للأطفال وخدمة مجانية لمجالسة الأطفال.

كما تعتبر الشقق الفندقية التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً في جيه ايه برج شاطئ الواحة الخيار الأمثل للعائلات، والتي يمكنها كذلك التمتع بالمرونة المتناهية بفضل توفر فندق مجهّز بالكامل وإمكانية الوصول المباشر إلى بركة السباحة التي تحتوي زحليقة مائية للأطفال. أما فندق جيه ايه أوشن فيو وجيه ايه شاطئ جبل علي فيوفران إمكانية إقامة طفل واحد دون سن 12 عاماً في كل غرفة، مع ميزة إضافية بتوفر عدد كبير من الغرف المتصلة لإيجاد مساحات واسعة.

وفي المحيط الهندي، افتتحت جيه ايه للمنتجعات والفنادق منتجع جيه ايه مانافارو في المالديف عام 2014، حيث يضم عدداً من الأجنحة والفيلات الشاطئية من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بالإضافة إلى نادي تشيل زون وكوول زون للأطفال.

وتوفر الجزيرة الجميلة في المالديف كذلك مجموعة واسعة من الأنشطة للأطفال لتضمن لهم إقامة حافلة بالمرح، ومنها الأولمبياد المائي ورواية القصص وإطعام السمك وسبا الأطفال وألعاب الشاطئ. وتتوفر كذلك بركة سباحة خاصة بالأطفال مع كراسيهم الخاصة للاسترخاء تحت الشمس، والمصممة خصيصاً للنزلاء الصغار.