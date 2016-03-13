حفلات الزفاف بوسط محمية طبيعية بـ"فورسيزونز" المالديف

أعلن منتجع فورسيزونز المالديف في جزيرة لاندا غيرافارو، الذي دُشن في ديسمبر 2015، عن افتتاح موقع جديد وفريد لإقامة حفلات الزفاف وسط محمية طبيعية في مياه المحيط؛ حيث يعيش العروسان لحظات رائعة تبدأ بوصولهما عبر القارب إلى كوخ الزفاف ثم السير على ممر ذي أرضية زجاجية تسبح أسفله السلاحف المعمّرة والأسماك الملونة لإقامة المراسم وتبادل عهود الزواج.

وينتقل هذا الموقع الاستثنائي بمفهوم حفلات الزفاف الشاطئية إلى بُعد آخر يتميز بطابعه الجديد والمختلف، خاصة مع احتفال العروسين ببدء حياتهما الجديدة وسط محمية المحيط الحيوي العالمية التابعة لليونسكو بطبيعتها الخلابة وجمالها اللامحدود.

ويقول أرماندو كراينزلين، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي لمنتجع فورسيزونز المالديف في جزيرة لاندا غيرافارو: "لقد أقمنا العديد من حفلات الزفاف والمناسبات الرائعة في مواقع مميزة تتمتع بجمال الطبيعة الأخاذ في لاندا. إلا أن هذا الموقع الذي يتوسط محمية المحيط الحيوي العالمية وفقاً لتصنيف منظمة اليونسكو، يُعد استثنائياً. ومن خلال كوخ الزفاف نقدم شيئاً جديداً لم يسبق أن قدمنا شيئاً مماثلاً له، وقد بات الآن بإمكان العروسين إقامة حفل زفافهما وسط مياه المحيط والاستلهام من جمال الطبيعة الخلابة".

ويقع كوخ الزفاف، مرتفعاً عن سطح المياه ومستنداً إلى عدد من الأعمدة الخشبية، في الطرف الشمالي الشرقي من الجزيرة. ويتميز هذا الموقع بأجوائه المنعشة وإضاءته الطبيعية الساطعة. ويتميز الكوخ، الذي يمكن الوصول إليه عبر القارب فقط، بسقفه المدبب الهرمي الشكل الذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، وأرضيته الصلبة اللامعة المطلية بمادة التيتانيوم ذات الممر الزجاجي الذي تسبح السلاحف أسفله، وأيضاً الجدران الزجاجية التي تحيط بالكوخ من ثلاثة جوانب والتي تتصل بمنصة خشبية تطل على الأفق الممتد لمياه المحيط. وتبلغ مساحة الكوخ 484 قدماً مربعة ويتسع لـ 16 ضيفاً.

ولديكور رائع مستوحى من الطبيعة، يمكن للعروسين وضع زينة من اختيارهما مثل الزهور أو الشموع أو الستائر الخفيفة الهفهافة، وأيضاً اختيار الألوان الرقيقة الملائمة مثل الأزرق الفاتح الحالم الملائم لحفلات الزفاف النهارية أو القرمزي الملائم للحفلات في أوقات الغروب. كما يمكن للعروسين الاستعانة بمنسق حفلات الزفاف الذي سيساعدهما في وضع اللمسات الأنيقة والتخطيط لجميع التفاصيل الخاصة بهذا اليوم المميز.