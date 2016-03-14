ارتفاع حجوزات السعوديين 80% ودبي الوجهة الأولى

قالت رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر، مايا حلفاوي، إن معدلات الحجز من قبل العائلات السعودية التي ترغب في قضاء إجازة منتصف العام الدراسي بالخارج، قد ارتفعت بنسبة 80% خلال الأسبوعين الماضيين، مشددة على أن قلة الإمكانات السياحية الداخلية وارتفاع الأسعار أسهما في قلة إقبال السعوديين عليها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن بعض المستثمرين في قطاع السفر قولهم إن السائح السعودي لن يرهقه البحث عن وجهة السفر خلال الإجازة الدراسية التي تمتد لأسبوع واحد، لأن الوجهة ستكون دبي، مشيرين إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد الأمر، حيث ارتفع عدد السياح السعوديين في دبي إلى 1.54 مليون سائح خلال العام 2015.

وأوضح العاملون في قطاع السياحة والسفر، بحسب "عكاظ" أن السعوديين يختارون السفر إلى الدول القريبة في الإجازات القصيرة التي لا تتجاوز أسبوعاً واحدا، في حين يسافرون إلى ماليزيا ودول شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية في الرحلات الطويلة التي تستغرق في العادة من أسبوعين إلى شهر.

وقال عضو اللجنة السياحية في غرفة جدة خالد العبود: "مهمة الحصول على حجز مؤكد إلى دبي هذه الأيام لن تكون سهلة، حيث يوجد إقبال متزايد على السفر إليها خصوصا خلال الإجازات القصيرة، في حين يفضل البعض خصوصا في الرياض والمنطقة الشرقية السفر إلى البحرين أو سلطنة عمان في الإجازات القصيرة التي لا تتعدى أيام".

وأضاف أن الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة السياحة والتسوق التجاري بدبي تؤكد تصدر المملكة الأسواق المصدرة للسياحة لدبي من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، حيث حلت في المرتبة الثانية على صعيد الأسواق العالمية.