جناح "طيران الإمارات" يجذب زوار "بورصة برلين"

لقي جناح طيران الإمارات الذي حمل شعار "إمكانيات بلا حدود"، اهتماماً واسعاً في معرض "بورصة برلين السياحية"، حيث استقطب ما يزيد عن 15 ألف زائر على مدى الأيام الخمسة للمعرض، الذي اختتم يوم أمس الأحد.

وأتاح الجناح الجديد الفرصة أمام الزوار للاطلاع على بعض تجهيزات طائرات الإمارات الجديدة للمرة الأولى، بما في ذلك وحدة الشاور سبا للدرجة الأولى، والصالون الجوي لطائرة الإمارات الإيرباص A380 الذي استقطب وحده 8500 زائر في الدور الأرضي للجناح خلال الفترة ما بين 9 و13 مارس الجاري.

وأتيحت الفرصة أيضاً أمام أكثر من 300 زائر يومياً للقيام بجولة افتراضية من خلال "تجربة طيران الإمارات الافتراضية أهلاً بالغد"، في ستاد طيران الإمارات (ملعب الأرسنال)، ومقابلة لاعب الفريق السابق رايموند بارلور، أو في إحدى صالات طيران الإمارات الخاصة لركاب الدرجة الأولى، حيث يقوم الطهاة بإعداد وجبات افتراضية للرواد.

وتقاطر الزوار لرؤية المقاعد الجديدة لدرجة رجال الأعمال التي ستقوم طيران الإمارات بتركيبها على طائراتها البوينغ 777، والتي كشف النقاب عنها للمرة الأولى خلال معرض بورصة برلين السياحية.

وخلال معرض بورصة برلين السياحية، شهدت غرف الاجتماعات في الدور الثاني من جناح "طيران الإمارات" أكثر من 430 اجتماعاً مع شركاء تجاريين وعملاء وشركات متخصصة.

وتسير "طيران الإمارات" حالياً 10 رحلات يومياً من دبي إلى أربع مدن ألمانية، ثلاث منها تخدمها بطائرات الإيرباص A380 وهي ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف.