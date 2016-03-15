"الاتحاد للطيران" تستعرض أحدث طائراتها في الهند

تستعرض شركة الاتحاد للطيران أحدث طائراتها، من خلال مشاركتها في «معرض الهند للطيران» الذي يعقد حالياً في حيدر آباد في الهند.

وقالت الشركة في بيان صحفي أمس، إنها تعرض طائرتها الحديثة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تعدُّ واحدةً من 5 طائرات من الطراز عينه ضمن أسطول الشركة، بجانب طائرة أخرى للشحن في مواقع العرض الثابتة، خلال المعرض الذي يشهد حضور كبار المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في قطاع الطيران في الهند، ومن مختلف أنحاء العالم.

ويُقام المعرض على مدار خمسة أيام في مطار بيغومبيت في جنوب الهند من 16 إلى 20 مارس، وفقا لما نقلتة صحيفة " الاتحاد".

ويوفر المعرض، الذي تنظمه وزارة الطيران المدني الهندية واتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند، منصةً إضافية للتفاعل مع صناع السياسة وقادة الأعمال وخبراء قطاع الطيران، وغيرهم من الشخصيات الرائدة في مختلف المجالات في صناعة الطيران.

وتعدُّ الهند واحدةً من الأسواق الرئيسية للاتحاد للطيران، حيث تشغّل الشركة في الوقت الراهن 175 رحلة منتظمة أسبوعياً إلى 11 مدينة هندية من مركزها التشغيلي الرئيسي في مطار أبوظبي الدولي.

وعند الجمع بين رحلات الشركة ورحلات شريكتها الاستراتيجية «جيت آيروايز» الهندية، يرتفع عدد رحلات الاتحاد للطيران إلى 254 رحلة أسبوعياً بين أبوظبي و15 مدينة هندية، بما يجعل من الشركتين معاً أكبر مشغل دولي للرحلات المنتظمة من وإلى الهند، مع حصة سوقية تبلغ 20 في المئة.

وخلال العام الماضي، نقلت الاتحاد للطيران وجيت آيروايز 3,3 مليون مسافر إجمالاً من وإلى الهند، بزيادة بلغت 63 في المئة على المليوني مسافر الذين تم نقلهم عبر رحلات الناقلتين من وإلى الهند العام 2014.

وتشمل الوجهات الإحدى عشرة في الهند التي تخدمها رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبي في الوقت الراهن كلاً من أحمد أباد، وبنغالور، وتشيناي، ودلهي، وحيدر أباد، وجايبور، وكوتشي، وكولكاتا، وكوزيكود، ومومباي، وثيروفانانثابورام.

وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران «سوف يتيح معرض الهند للطيران المنعقد هذا الأسبوع في حيدر أباد للاتحاد للطيران التأكيد على دعمها القوي للتجارة والسياحة في واحدٍ من أكثر الاقتصادات حيويةً في العالم».

وأضاف: «ستوفر طائرة المسافرين الحديثة من طراز بوينغ 787 وطائرة الشحن من طراز بوينغ 777 لزائري المعرض فرصة التعرف عن قرب على أحدث الإضافات المنضمة لأسطولنا.

ومع شريكتنا في الحصص جيت آيروايز التي تشارك في المعرض بدورها، يؤكد حضورنا وحجم مشاركتنا في المعرض على الأهمية التي نوليها للسوق الهندية التي تشهد نمواً متسارعاً».

وتابع «منذ انطلاق أولى رحلاتنا إلى الهند منذ 12 عاماً مضت، ساهمت الاتحاد للطيران في تسهيل التجارة والتبادل التجاري وإيجاد فرص العمل، إلى جانب المساهمة في قطاع السياحة.



