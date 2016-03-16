"مذاق دبي" يستقطب 27 ألف زائر الأعلى خلال أعوام

نجح مهرجان مذاق دبي، مهرجان الأطعمة والمشروبات والموسيقى المُفضل في دبي، باجتذاب 27,037 زائراً بحضور أشهر الطهاة العالميين الحاصلين على نجوم ميشلان ومشاركة أرقى المطاعم العالمية خلال الحدث الختامي لمهرجان دبي للمأكولات.

وتحت أشعة الشمس الرائعة، استمتع محبو الطعام خلال ثلاثة أيام بتجارب فريدة وخبرات مذهلة من أشهر الطهاة العالميين خلال فعاليات عديدة منها مسرح الكترولكس للطهاة، تحدي لورباك للطهي، وأميريكان جاردن و"أسرار طهاة الكترولكس".

وشارك في المهرجان المفضل لعشاق المأكولات والمشروبات والموسيقى في دبي أشهر الطهاة العالميين منهم ثمانية طهاة حاصلين على نجوم ميشلان مثل ناثان آوتلو وتوم ايكينز والفرد براساد واتول كوشار وجون تاناكا وتيم اندرسون وباولو بيتينوزو والثنائي الديناميكي رضا محمد وجيني موريس.

وفي هذا السياق، علّق كريس فونتان، المدير العام لشركة «توريت ميدل إيست» المنظمة للحدث قائلاً: "يكبر التحدي عام بعد عام لنقدم الأفضل الى زوارنا في مهرجان مذاق دبي الذي شهد مشاركة ارقى واشهر المطاعم مما يجعلها النسخة الأكثر تميزاً من حيث نوعية المطاعم والفعاليات، الأمر الذي عكس رضا الزوار وبناء أرضية جيدة لعيدنا العاشر العام المقبل."

وتذوق الزوار أيضاً أطباق شهيرة محضرة من قبل أشهر المطاعم الفاخرة في دبي، منهم من يشارك حديثاً مثل بريد ستريت كيتشن، ذا كروفت، كاتش، بيسترو دي آرت، اتيستو، فراتيللي لا بوفلا ، فيسنا وموتشاشاس؛ كما شهد المهرجان مشاركة أسماء شهيرة مثل نوبو، سونامو، غرايميرسي، كارنفال من تريسيند، غاوتشو، رويال أوركيد.

وتألقت الفرق الموسيقية خلال المهرجان من بوني أم خلال ليلة الافتتاح التي جذبت آلاف الزوار الى جانب تشكيلة رائعة من الفرق الموسيقية ودي جي مثل “4THEMUSIC وآدم بلاوخ ومايبل جاكس وغيرهم.

وعبر بين بوند، أحد الزوار، عن سعادته في المشاركة في المهرجان مع عائلته مما أتاح له التعرف على مطاعم جديدة والاستمتاع بالموسيقى والجو الرائع لمذاق دبي الذي أكد زيارته في السنوات المقبلة.