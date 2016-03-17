تقرير: دبي أسرع وجهات السياحة العالمية نمواً

تصدرت دبي المركز الأول عالمياً ضمن قائمة الوجهات السياحية الرئيسة، من حيث معدل نمو أعداد السياح الدوليين، حيث استقبلت نحو 14.2 مليون سائح في 2015 بنمو فاق 7.57%، لتواصل الإمارة بذلك شق طريقها بثبات نحو تحقيق رؤيتها لتطوير القطاع السياحي، حيث تهدف إلى استقبال 20 مليون سائح دولي بحلول العام 2020.

وحققت دبي مركز الصدارة وذلك للعام الثاني على التوالي، ضمن القائمة التي أعدتها صحيفة "البيان" بعد الاطلاع على البيانات والإعلانات الرسمية للجهات السياحية الحكومية.

وجاءت العاصمة التايلاندية بانكوك ثانياً بعدما نما عدد السياح الدوليين القادمين إليها من 16.89 مليون في 2014 إلى 18.07 العام الماضي، بنسبة نمو 7%. وحلت العاصمة الماليزية كوالالمبور في المركز الثالث بنمو %، ثم لوس أنجلوس الأميركية بـ5.3%.

واحتلت العاصمة اليابانية طوكيو المركز الخامس بنسبة نمو 5.2%، كما جاءت سيول الكورية في المركز السادس بنمو 5.18%، وبراغ عاصمة التشيك بنسبة 4.6%، ثم نيويورك الأميركية بنمو 4.15%، في حين اكتفت لندن بالمركز التاسع بعدما نما عدد سياحها الدوليين بنسبة 3.2% فقط، وتقاسمت كل من العاصمة الهولندية أمستردام وسنغافورة المركز العاشر بنمو 3.04 % لكل منهما.