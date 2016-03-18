الخطوط السعودية الثامنة عالمياً في تسريع إجراءات السفر

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، خالد بن حمّاد البلوي، عن تحقيق الخطوط السعودية إنجازاً جديداً بحصولها على المركز الثامن في مقدمة شركات الطيران أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" وعددها (260) شركة، في تطبيق برنامج الاتحاد لتسريع إجراءات السفر، وهو برنامج يعتمد على تطوير منتجات الخدمات الآلية والذاتية في المطارات، ويهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين.

وقال البلوي، وفق ما نقلته صحيفة "الجزيرة"، إن منظومة الخدمات الإلكترونية (www.saudia.com) تشهد إقبالاً واسعاً من المسافرين يتجاوز 60%، وذلك عن طريق الموقع والأجهزة الذكية، حيث يستطيع الضيف إجراء الحجوزات واختيار المقاعد والوجبات، علاوة على شراء التذاكر عن طريق بطاقات الائتمان أو خدمة "سداد"، ومن ثم إصدار بطاقات الصعود للطائرة، كما تم أخيراً توفير خدمة شحن الأمتعة ذاتياً عبر الأجهزة المنتشرة في المطارات الرئيسية بالمملكة.

وبين البلوي أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أصدر قائمة تضم 15 شركة طيران عالمية حققت المراكز الأولى، وأعلن ذلك عبر الموقع الالكتروني للمنظمة ومنصات "إياتا" بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد احتلت الخطوط السعودية المركز الثامن في القائمة يضاف إلى إنجازاتها على المستوى الدولي.

وتم اعتماد البرنامج من قبل مجلس المحافظين الذي يتكون من الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات الطيران العالمية الأعضاء بالاتحاد وهو أعلى سلطة تشريعية في "إياتا"، ويتضمن عدداً من المبادرات لتبسيط الإجراءات الـمتبعة لدى شركات الطيران الأعضاء، بهدف تحقيق الراحة للمسافرين من خلال استكمال إجراءات سفرهم بأقصى سرعة ممكنة عبر أجهزة الخدمة الذاتية بالمطارات وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط السعودية قد حصلت على العديد من الجوائز في مجال الخدمات الإلكترونية والذاتية، وعلى مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث حازت جائزة أفضل شركة طيران تقدم خدمات الإنترنت والتجوال الدولي على متن طائراتها والمقدمة من شركة (OnAir)، كما حققت خلال العام الماضي إنجازاً آخر كأفضل شركة طيران واعدة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وواحدة من أكثر ثلاث شركات طيران حضوراً في شبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.