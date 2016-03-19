أبوظبي واحدة من 52 وجهة عالمية أكثر جذبا للسياحة

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أبوظبي كواحدة من 52 وجهة عالمية أكثر جاذبية للسائحين في عام 2016، وهو ما لم يكن مفاجئا لأحد بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المدينة.

وصعدت أبوظبي أيضا للتنافس مع دبي لتكون مركزا ماليا في الشرق الأوسط وتنويع اقتصادها بعيدا عن إنتاج النفط. في حين تقوم مؤسسات كثيرة بافتتاح مكاتب لها في أبوظبي لأسباب مختلفة بما في ذلك استقرارها السياسي والأمني، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وازدهار الطبقة الوسطى.

وقد تزامن النمو الملحوظ في أبوظبي كوجهة عالمية مع زيادة مماثلة في أعداد المسافرين في المطار وعلى وجه الخصوص في حركة المرور بين تركيا والإمارات العربية المتحدة كون البلدين يبعدان أقل من 4 ساعات عن بعضها، مما أدى إلى زيادة كبير في أعداد الزائرين من أبوظبي إلى اسطنبول ومدن تركية أخرى.

وتعد تركيا وجهة مفضلة للمستثمرين الإماراتيين لعدة أسباب منها التشابه الثقافي مثل الطعام الحلال ووفرة المساجد وصولا إلى الطابع العالمي لمدينة جذابة مثل اسطنبول والتي تقدم التاريخ والثقافة والترفيه والطعام الرائع.