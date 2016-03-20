"فورسيزنز" تفتتح أفخم فندق "بوتيك" لرجال الأعمال بدبي

في مدينة تتخذ من التفوّق عنواناً لها، وتسعى مع بزوغ فجر يوم جديد إلى تحقيق إنجاز مميّز يضاف إلى سجلها الحافل في صناعة مستقبل مُشرق، أطلقت مجموعة فورسيزونز في مدينة دبي فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، الذي يمثّل أيقونة جديدة في عالم الفنادق الفاخرة بطوابقه الثمانية وغرفه الـ106 ليرسي معايير جديدة في عالم الضيافة الفاخرة في المدينة التي عُرفت حول العالم بتحطيمها للأرقام القياسية.

وقال كارلو ستراجيوتو، المدير العام لفندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي: "غالباً ما يكون زوّار دبي قد جابوا العالم قبل زيارتهم الإمارة واختبروا الأفضل في كل شيء. لذلك فإن سقف توقعاتهم يكون مرتفعاً في أغلب الأحيان. ونسعى في فورسيزونز إلى إضافة بُعد جديد إلى تجربتهم، ونقدّم لهم خدمات بطابع شخصي يتخطّى توقعاتهم". ويشرف ستراجيوتو، الذي كان يشغل مؤخراً منصب مدير فندق فورسيزونز ميلانو ويتحدّث عدة لغات، على فريق عمل مؤلف من 200 موظّف تم انتقاؤهم بعناية فائقة بمهمةً تتمثّل في توفير جميع مستلزمات المسافرين، سواء بغرض الأعمال أو الترفيه.

ويقع الفندق داخل مركز دبي المالي العالمي، حيث توجد العديد من الشركات العالميّة والمعارض الفنية والمتاجر والمطاعم والمقاهي. ويعدّ الوجهة الأمثل لأصحاب الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل نقطة انطلاق للزوّار القادمين إلى دبي للمرة الأولى والراغبين في استكتشاف المعالم السياحيّة والأنشطة الترفيهية التي لا حصر لها في الإمارة، وذلك بمساعدة فريق الخدمة الشخصية الذي يتمتع بخبرة واسعة.

ويرى رئيس فريق الخدمة الشخصية بيتر وارمبي أن فصل الربيع هو وقت رائع للاستماع بمدينة دبي النابضة بالحياة، لا سيما مع إقامة معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة خلال الشهر القادم، ويليه موسم التسوق الذي ينتظره سكان دبي وزوارها في كل عام خلال حدث مفاجآت صيف دبي، إضافة إلى وجهة التسوق الأكبر دبي مول، الواقع على بعد دقائق من الفندق ويضم بين أركانه 1,200 متجر تجزئة. ولا ننسى أجمل العروض الموسيقية الحيّة خلال أسبوع دبي للموسيقى الذي يُقام أوائل فصل الخريف. كما ينصح ورامبي الضيوف باختيار باقة الإقامة مع الفطور والانطلاق لاكتشاف المدينة.

عمل واستراحة وترفيه

وقد أكد ستراجيوتو أن عنصر المرونة هو أحد الجوانب التي تميّز فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، وقال: "تقدم فورسيزونز خدماتها للنزلاء وكأنهم في فندقهم الخاص، وذلك بغض النظر عن وقت وصولك إلى الفندق ومهما كان جدولك حافلاً بأماكن الزيارة".

ومنذ لحظة وصول الضيوف إلى الفندق، سواء بواسطة السيارة إلى مدخل الفندق الرحب على الطريق، أو سيراً على الأقدام من داخل مركز دبي المالي العالمي، يستقبل بينروز لاونج، الموجود في البهو العلوي، الضيوف ورجال الأعمال والمتسوقين بأجوائه المضيافة، ويقدم ألذ وأشهى المشروبات والشاي والمأكولات الخفيفة حتى ساعات متأخرة.

كما يقدم الفندق وجهة رائعة لضيوفه في البهو السفلي، حيث تتوفر قاعة لإقامة اجتماعات الأعمال أو ورش العمل خلال اليوم، مع إمكانية تهيئتها وفقاً لاحتياجاتهم وتقديم المرطبات المنعشة بعد يوم عمل طويل. ويفتح "مونوغرام لاونج" أبوابه حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويمكن حجزه لعقد الاجتماعات أو للمناسبات الخاصة.

أما الضيوف الراغبين في العمل وسط المزيد من الخصوصية، تقدم غرف وأجنحة النزلاء العديد من الخيارات المميزة مثل منطقة مخصصة للعمل داخل الغرف مع أريكة مريحة وطاولة تصلح للعمل أو لتناول الطعام، فضلاً عن تزويد السرير بمصباحين جانبيين للقراءة. وسعياً من الفندق لتبية احتياجات جميع النزلاء في أي وقت، يقدم لهم خدمة تناول الطعام في الغرف خلال أي ساعة من ساعات اليوم، كما يتوفر في الغرفة ركن خاص لتناول المشروبات مثل القهوة والشاي، أو حتى تحضير الكوكتيل الخاص بالضيف.

المطاعم في دبي

يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 40 مقهىً ومطعماً فاخراً، ويأتي فندق فورسيزونز ليقدّم إضافات مميزة لهذه المطاعم، حيث وقع اختيار الطاهي الأمريكي الشهير مايكل مينا على الفندق ليفتتح فيه أول مطعم عالمي له على الطراز الأمريكي فايربيرد داينر من مايكل مينا، متيحاً للضيوف فرصة الاستمتاع بتناول أشهى الأطباق الأمريكية.

الأصيلة مع لمسة عصرية مأخوذة من أشهى المطابخ العالمية، ويقدم شرائح اللحم الطرية والبيض المطهو على الحطب وفطائر اللوبستر والمعكرونة مع الجبن وستيك الواغيو "تشيكن فرايد".

وذكر الطاهي التنفيذي ماثيو دالكمبر أن "إمارة دبي تزخر بخيارات لا حدود لها من المأكولات، ولكن في بعض الأحيان يكون كل ما تشتهيه هو شطيرة برغر غنية بالنكهات، ونحن على ثقة بأننا سنتخطى التوقعات مع قائمة طعام غنية تُرضي جميع الأذواق"، مشيراً إلى أن مطعم "فايربيرد داينر" افتُتح في أوائل شهر مارس الحالي ويستقبل ضيوفه حتى الساعة 3:00 صباحاً.

وللاستمتاع بأشهى العصائر المنعشة والمشروبات، يفتح لونا سكاي بار أبوابه مع إطلالة بانورامية على برج خليفة ومعالم المدينة ومياه الخليج العربي من الشرفة الممتدة والمحيطة به. ويقوم الفريق المسؤول عن إعداد الكوكتيلات بقيادة ألكساندرو أفرام بتحضير كل ما لذ وطاب من الكوكتيلات الكلاسيكية وابتكار نكهات حديثة، وتضم قائمة المقهى أجود أنواع القهوة والشاي مع خيارات من الوجبات الخفيفة.

وبما أن مجموعة فورسيزونز اعتادت دائماً على تقديم كل ما هو مميز، وتحديداً في الجانب التصميمي، اختارت المجموعة شركة تيهاني ديزاين من نيويورك لتشرف على جميع التصميمات الداخلية للفندق، التي استوحت تصميمات مقهى لونا سكاي من ألوان طير الصقر، الذي يُجسد رمزاً للفخامة والشجاعة، وذلك وفقاً لرؤيتها الإبداعية. وفي الأعلى، يستطيع للضيوف تجاذب أطراف الحديث في نادي سيجار تشرشل وتدخين أجود أنواع السيجار المصنّع يدوياً والمختار من جميع أنحاء العالم مع تناول ألذ المشروبات.

واحة في قلب الصحراء

مع ارتفاع درجات الحرارة في دبي، ستجدون في فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي ملاذاً لقضاء أجمل الأوقات وسط أجواء لطيفة. ويستطيع نزلاء الفندق الاستمتاع بالردهات المظلّلة الموجودة على السطح مع الديكور المميّز الذي تضفيه الطاولات ذات التصميمات العصرية، حيث يمكن تناول العصائر المنعشة والوجبات الخفيفة بجوار حوض السباحة الزجاجي ذو الجوانب المرتفعة الذي يحاكي في تصميمه مكعبات الثلج.

وللاسترخاء والابتعاد عن صخب الحياة اليومية، تقدم مرافق السبا غرف علاجات ذات إطلالات خلابة ومركز للياقة البدنية يفتح أبوابه على مدار الساعة. وقامت هايلي بلويت مديرة السبا، التي تتولى أيضاً إدارة سبا "ذا بيرل" الحائز على العديد من الجوائز في منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا، بوضع قائمة منتقاة بعناية لتلبي احتياجات الضيوف كثيري السفر أو الباحثين عن الاسترخاء وتجديد النشاط. وتشمل الخيارات المتاحة مجموعة من جلسات العلاجات المخصصة التي تستغرق أقل من ساعة، مثل التدليك الرياضي وجلسة تدليك العينين الفريدة "بلو تايجر آي مساج"، والعلاجات المخصصة مثل جلسة "تجديد خلايا الوجه بقناع ذهب 24 قيراط"، بالإضافة إلى العلاجات الشاملة التي تهدف إلى تجديد نشاط المسافرين وتشمل الجسم بالكامل، والتأمل وعلاجات الوجه والأيدي وتدليك فروة الرأس.

وعلى بعد 15 دقيقة فقط، يتمتع ضيوف فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي بامتيازات كاملة في الوجهة الثانية للعلامة التجارية في الإمارة، منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا. بالإضافة إلى مجمع السبا الشامل الذي يضم حوضي سباحة كبيرين تحيط بهما مناظر طبيعية خلابة مع كبائن خاصة، وملاعب التنس لمحبي الرياضة، ومجموعة فريدة من المطاعم والمقاهي للراغبين في مقابلة الأصدقاء، بما في ذلك مطعم سي فو المطل على الشاطئ، وميركوري لاونج فوق سطح الفندق.

خدمات فورسيزونز ذات الشهرة العالمية

وأكد ستراجيوتو أن "الرفاهية تتخطى المفهوم التقليدي للأشياء المادية مثل السيارات والمجوهرات الثمينة، حيث أن الفخامة الحقيقية هي شيء غير ملموس. نحن في فورسيزونز نقدم لعملائنا الكرام أجمل الأوقات واللحظات السعيدة التي تبقى في الذاكرة من الفرح والطمأنينة وراحة البال".

وبالإضافة إلى العديد من الابتكارات التي تزخر بها وجهات فورسيزونز في جميع أنحاء العالم، مثل خدمات تنظيف وترتيب الغرفة مرتان يومياً وكي الملابس، بالإضافة إلى إحدث التقنيات والتجهيزات الموجودة في متناول يديك والعديد من الخدمات المميزة الأخرى، يمكن لضيوف فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي الاستفادة من خدمات مستشاري التسوق والمستشارين الفنيين وخدمات الأعمال وغيرها الكثير.

كما قال وارمبي، رئيس فريق الخدمة الشخصية: "تربطنا علاقات مميزة مع العديد من أبرز الأسماء التجارية في عالم تجارة التجزئة مثل "بلومينغديلز" و"هارفي نيكلز"، ويمكننا حتى أن ننسق لتقديم خدمة تعديل الملابس داخل الغرفة من شركة توم جيمس. أما أولئك الراغبين في إثراء مجموعاتهم الفنية، فيمكنهم الاستفادة من خدمات فريق معرض لوري شبيبي، مع إمكانية الترتيب لجولة خاصة لمشاهدت الأعمال الفنية وتقديم المشورة حول المشتريات وتأمين خدمة التوصيل إلى المنزل بأمان".

يشار إلى أنه بعد افتتاح منتجع فورسيزونز شاطئ جميرا في نوفمبر من العام 2014، يأتي فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي ليكون ثاني وجهة لمجموعة فورسيزونز في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستضيف المجموعة إلى محفظتها فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة الماريه في مايو المقبل. وكان فندق فورسيزونز خليج البحرين قد فتح أبوابه أمام النزلاء منذ أكثر من عام، في حين احتفل فندق فورسيزونز الدوحة مؤخراً بمرور 10 أعوام على افتتاحه. وتضم محفظة المجموعة أيضاً في منطقة الخليج العربي فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة، وفندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع، المزمع افتتاحه قريباً.