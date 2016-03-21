طيران الإمارات تستثمر 917 مليون درهم في تحديث 27 طائرة

كشف عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس "طيران الإمارات" والرئيس التنفيذي للعمليات، أن الناقلة استثمرت أكثر من 917.5 مليون درهم في تحديث درجة رجال الأعمال على طائرات بوينغ 777، والتي كشفت فيها عن مقاعد جديدة وتقنيات وأنظمة ترفيه متنوعة.

وأضاف الرضا في تصريحات لصحيفة "البيان"، أن المقاعد الجديدة سيتم تركيبها على جميع طائرات بوينغ التي ستبدأ الناقلة في تسلمها اعتباراً من نوفمبر المقبل وعددها 27 طائرة.

وأشار إلى أن المنتجات لا تشمل فقط المقاعد الجديدة بل أيضاً خدمات الترفيه، ومنها تحول المقعد إلى سرير كامل، والتجهيزات الشخصية، وتحسين الإضاءة وتطوير حاجز الخصوصية بين المقاعد.

وتعد "طيران الإمارات" أكبر مشغل في العالم لـ "بوينغ 777"، حيث يضم أسطولها حالياً 155 طائرة من هذا الطراز، ولديها طلبية مؤكدة مكونة من 155 طائرة من الطراز ذاته.

وخلال العام الماضي استثمرت "طيران الإمارات" 73 مليون درهم لتزويد أسطولها بإمكانات الارتباط بخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi، وهذه الخدمة متوفرة على أكثر من 115 طائرة من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777.