فنادق دبي تحافظ على صدارتها العالمية في نسب الإشغال

واصل القطاع الفندقي في إمارة دبي، تسجيله أعلى معدلات إشغال للغرف في العالم خلال الشهرين الماضيين، بمعدل قدره 85%، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إس تي آر غلوبال" المتخصصة في دراسة أداء الفنادق حول العالم، الذي أشار إلى مواصلة فنادق في دبي تصدر قطاع الضيافة في المنطقة على صعيد الإشغال والعائدات.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "البيان"، أشار التقرير الشهري لـ "إس تي آر غلوبال"، إلى أن دبي واصلت تربعها على المركز الأول عالمياً في معدلات الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ 85% مقارنة بـ 53% في مدريد، و60% في برشلونة، و49.6% في موسكو، و72% في لندن و70% في باريس، و65% في نيويورك، و63% في برلين.

وإقليمياً، حققت فنادق الكويت معدل إشغال 49%، و46.3% في فنادق عمان عاصمة الأردن، و65.3% في فنادق العاصمة القطرية الدوحة. كما حققت فنادق بيروت معدلات إشغال بنحو 48.4%، و43% على صعيد الفنادق المصرية، بحسب "البيان".

فنادق دبي حافظت على أدائها التشغيلي المتميز على صعيد الإشغال والعائدات والأسعار، وذلك رغم زيادة الطاقة الفندقية، حيث شهدت الإمارة دخول أكثر من 5 آلاف غرفة فندقية جديدة إلى السوق، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي قاد، بحسب التقرير، إلى تراجع في متوسط سعر الغرفة بنحو 11% إلى 833 درهماً للغرفة في الليلة الوحدة، ما ساهم بدوره في انخفاض متوسط العائد على الغرف المتاحة بنسبة 14% إلى 688 درهماً.