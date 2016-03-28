اعتماد 76 رحلة دولية من مطار الأحساء الإقليمي

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الجدول الصيفي للرحلات الدولية من وإلى مطار الأحساء الإقليمي بمعدل 76 رحلة أسبوعية ذهابا وإيابا إلى كل من دبي، القاهرة، الدوحة، الشارقة واسطنبول، بزيادة في إجمالي عدد الرحلات الدولية بلغ 56 رحلة، بدلًا من 20 رحلة كان يسيرها المطار في السابق.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي أنه سيجري تشغيل 14 رحلة إلى دبي أسبوعيا ومثلها إلى الشارقة، في حين سيتم تشغيل 22 رحلة أسبوعية إلى الدوحة، وكذلك 20 رحلة أسبوعية إلى القاهرة ورحلتين إلى سوهاج، إضافة إلى أربع رحلات أسبوعيا إلى اسطنبول خلال الفترة من 10 يوليو المقبل وحتى 21 أغسطس 2016.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أكملت كافة التجهيزات مع تواجد جميع الجهات الحكومية كالجوازات والجمارك، وجاهزية صالتي الاستقبال والمغادرة لاستقبال الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من المطار.