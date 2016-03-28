"الإمارات" تمدد فترة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت

مددت طيران الإمارات فترة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت إلى 48 ساعة قبل موعد الإقلاع، وذلك بعد أن كان متاحاً قبل 24 ساعة فقط. وأصبح الآن في وسع العملاء عبر العالم عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48- 90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.

ويتيح تمديد الفترة الزمنية مزيداً من المرونة أمام العملاء لاختيار مقاعدهم، وتقليل زمن الانتظار في المطارات، حيث سيصلون ومعهم بطاقات الصعود إلى الطائرات، وما عليهم سوى وضع أمتعتهم على كاونتر خاص قبل التوجه إلى مكاتب الهجرة والفحص الأمني. أما بطاقة الصعود إلى الطائرة لرحلات الولايات المتحدة يمكن إصدارها قبل 24 ساعة فقط من موعد الإقلاع.

وأوضح أليكس نيجي، نائب رئيس أول طيران الإمارات للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية (الخدمات الرقمية) بقوله: "نضع آراء وملاحظات عملائنا في الاعتبار دوماً، وقد جاء تمديد فترة إنجاز إجراءات السفر نتيجة لذلك. فمن خلال إتاحة إنجاز إجراءات السفر قبل 48 ساعة من موعد الإقلاع، نحن نوفر لعملائنا مزيداً من المرونة لاختيار المقعد المفضل. وهذه مجرد واحدة من مبادرات عدة اتخذناها لتحسين تجربة عملائنا عبر الإنترنت".

ويوفر تمديد فترة إنجاز إجراءات السفر أيضاً تواصلاً أفضل وأكفأ مع العملاء في حالة حدوث تأخير غير متوقع للرحلات. أما بالنسبة إلى أعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، فإن ذلك يعني فرصاً أفضل للحصول على ترقية درجة السفر.

وبالإضافة إلى خدمات إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت، تدير طيران الإمارات كاونترات خاصة في مواقف السيارات على مدار الساعة. ويتوفر للعملاء إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على كاونترات مواقف السيارات خلال الفترة من 24- 6 ساعات قبل موعد الإقلاع، ما يخفف الازدحام على كاونترات المبنى 3 خلال مواسم الذروة. كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع. كما يمكن للركاب اختيار واحد من 10 كاونترات المخصصة للركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ومن المزايا الأخرى التي توفرها طيران الإمارات لعملائها على الموقع الشبكي خيار "تثبيت السعر" Hold my fare الذي يعطى العميل الفرصة لتثبيت حجزه والبحث عن أسعار أخرى، وذلك مقابل رسم بسيط. وقد تم تمديد هذا الخيار إلى 72 ساعة.