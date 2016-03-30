خدمات مطار دبي عبر ساعتك الذكية

بات بإمكان محبي التكنولوجيا من المسافرين عبر مطار دبي الدولي الحصول على معلومات مهمة حول سفرهم، تصل إليهم في الوقت المناسب عبر ساعاتهم الذكية.

ويأتي ذلك بعد إطلاق خدمة جديدة تمكن هذه الأدوات الذكية من الارتباط مع مؤسسة مطارات دبي، عبر توفير تطبيق لمطار دبي على الساعات الذكية العاملة على أهم منصتين برمجيتين، هما نظاما التشغيل "آي أو إس" الخاص بمنتجات آيفون ونظام أندرويد، وذلك بغية تلبية متطلبات قاعدة واسعة ومتنوعة من زبائن المطار، وفقاً لصحيفة "البيان".

ومن شأن هذا التطبيق المخصص للساعات الذكية الذي يعتبر امتداداً لتطبيق مطار دبي الدولي على الهواتف الذكية، أن يمكن المسافرين العصريين من الوصول السهل والسريع إلى آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم، حيث يظهر للمستخدمين الوضع الحالي لرحلاتهم، وتوقيت الوصول أو المغادرة الفعلي، والمعلومات المتعلقة بمبنى المسافرين والبوابة وحزام الأمتعة ذات الصلة برحلاتهم، وكل ذلك من خلال نظرة خاطفة واحدة إلى ساعاتهم الذكية.

وقال جمال زعل نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، لـ "البيان"، إن هذا التطور جزء من سلسلة مستمرة من المبادرات الرقمية التي تقوم بها المؤسسة، والتي تهدف إلى تمكين الوصول السهل إلى المعلومات المخصصة التي تتيح لزبائننا الحصول على حرية أكبر في تخطيط رحلاتهم والاستفادة القصوى من الوقت الذي يمضونه في المطار. وهي خدمة ستحظى بالتقدير لدى العدد المتزايد من المسافرين الذين باتوا يستخدمون اليوم الهواتف والساعات الذكية.