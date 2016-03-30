35 درهماً رسوم المغادرة للمسافرين من مطارات دبي

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، قرار المجلس رقم 8 لسنة 2016 بشأن استيفاء رسوم استخدام مرافق مطارات دبي من قبل المسافرين.

وحسب القرار يتم استيفاء رسم مقداره 35 درهما من كل مسافر بما في ذلك ركاب الترانزيت عند مغادرة دبي عن طريق أي من مطارات الإمارة إلى خارج الدولة وذلك نظير استخدام مرافق تلك المطارات.

ويستثنى من الرسم .. المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم وركاب الترانزيت ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.

وشمل القرار تكليف شركات الطيران العاملة في مطارات دبي باستيفاء الرسم المقرر عند إصدار تذاكر السفر سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك اعتبارا من الأول من مارس 2016 متى كانت المغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ 30 يونيو 2016 وتحويل هذا الرسم إلى مؤسسة دبي للمطارات وتؤول حصيلته إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.

ويهدف القرار إلى تحسين البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لمطارات دبي في ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2023 ودعم مشروعات التوسعة في مطارات دبي والتي تتضمن مشروع إنشاء مبنى الكونكورس "دي" في مطار دبي الدولي وهو منشأة فائقة الحداثة ستخصص لخدمة شركات الطيران الدولية فضلا عن توسعة وتحديث المبنى رقم "2" وتجديد المبنى رقم "1" بشكل كامل.