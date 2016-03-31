طيران الإمارات تطلق خدمتها اليومية إلى سيبو وكلارك

أطلقت طيران الإمارات اليوم خدمتها اليومية إلى سيبو وكلارك، اللتين أصبحتا اعتباراً من اليوم المحطتين الثانية والثالثة للناقلة في الفلبين بعد العاصمة مانيلا. وتخدم طيران الإمارات مطار نينو أكينو الدولي في مانيلا برحلتين يومياً. وسافر على الرحلة الافتتاحية وفد من كبار الشخصيات وعدد من مسؤولي طيران الإمارات ووفد إعلامي، وركاب جاءوا من نحو 60 وجهة ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، بما في ذلك دبي ونيويورك.

وضم الوفد كلاً من سالم عبيدالله نائب رئيس أول طيران الإمارات للسياسات الجوية وشؤون الصناعة، وبدر عباس نائب رئيس طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، وجاسم سيف نائب رئيس العمليات التجارية للشحن لمنطقة غرب وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى سعادة بول رايموند بي كورتس قنصل عام الفلبين لدى دولة الإمارات، وأسامة إبراهيم الحوطي مدير المشتريات والعقود في دائرة تنمية المجتمع بحكومة دبي، وأحمد الريس رئيس تطوير الأعمال في وكالات الريس للسفريات، وماريان سيليستا كاريلا رئيس مجلس العمل الفلبيني، وفيصل النعيمي مدير عام سياحة عجمان.

وقاد طائرة البوينج 777-300ER في الرحلة الافتتاحية القبطان الإماراتي علي الجلاف، ومساعداه الضابط أول وولتر فرايداي بريغولي من الفلبين، والضابط اول جون بونكايو من الولايات المتحدة. كما ضم طاقم الخدمات الجوية عدداً من المضيفات والمضيفين الفلبينيين. واستقبلت الطائرة برشاشات المياه التقليدية لدى وصولها إلى سيبو.

وأعرب عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم العائدات والسياسات الجوية، عن ثقته بالآثار الإيجابية للخدمة الجديدة على حركة التجارة والسياحة والاقتصاد الفلبيني عامةً. وقال: "سوف تساهم شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي 150 محطة عبر العالم، في تعزيز تواصل سيبو وكلارك وجذب مزيد من السياح، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات".

وأضاف عدنان كاظم بقوله: "سوف توفر الخدمة الجديدة أيضاً خيارات أوسع للمسافرين من الفلبين، الذين يمكنهم مواصلة السفر مع توقف واحد في دبي إلى 39 مدينة في أوروبا و16 مدينة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد كبير من المحطات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات في أفريقيا والأميركتين".

وبالإضافة إلى الخدمة الجديدة دبي- سيبو- كلارك، تشغل أن طيران الإمارات رحلتين يومياً من دون توقف بين دبي ومطار نينو أكينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا بطائرات البوينج 777.

وتوفر طائرة البوينج 777-300ER بتوزيع الدرجتين، التي تخدم رحلات طيران الإمارات على خط دبي- سيبو- كلارك، 42 مقعداً في درجة رجال الأعمال و386 مقعداً في الدرجة

السياحية، بالإضافة إلى طاقة شحن قدرها 14 طناً في كل اتجاه، ما يدعم الصادرات الفلبينية، التي تضم المنتجات سريعة العطب، مثل مشتقات الألبان والفواكه والخضار الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية والمعدات الإلكترونية.

وسوف يستمتع المسافرون على الرحلات الجديدة بتجربة السفر التي تشتهر بها طيران الإمارات، بما في ذلك الخدمات المتميزة التي يوفرها أفراد أطقم الخدمات الجوية متعددو الجنسيات، بما فيها الجنسية الفلبينية، وتناول أشهى الوجبات والتمتع بالخيارات الترفيهية عبر 2200 قناة يوفرها نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. كما يحظى المسافرون أيضاً بعرض سخي فيما يتعلق بالأمتعة المجانية، يبلغ 50 كيلوغراماً للمسافرين في الدرجة الأولى، و40 كيلوغراماً للمسافرين في درجة رجال الأعمال و30 كيلوغراما للمسافرين في الدرجة السياحية.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 338" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 2:55 صباحاً، وتصل إلى مطار ماكتان- سيبو الدولي في الساعة 3:50 عصراً، ثم تغادر من هناك في الساعة 5:20 مساءً لتصل إلى مطار كلارك الدولي في الساعة 6:50 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 339" فتقلع من مطار كلارك الدولي في الساعة 8:20 مساءً متجهةً إلى دبي مباشرة لتصلها في تمام الساعة 1:20 من صباح اليوم التالي. وقد تم اختيار مواعيد الرحلة لتوفير أوقات ملائمة للمسافرين لمتابعة رحلاتهم بسهولة عبر دبي إلى العديد من محطات طيران الإمارات في أوروبا وافريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

