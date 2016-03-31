"جلف كرافت" تبحر إلى قطر بثلاثة يخوت فاخرة

أقامت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، أمس فعالية حصرية في الدوحة تهدف إلى تمكين عملائها للاطلاع على أحدث ابتكاراتها، وذلك في عرض لأحدث أسطول الشركة من اليخوت والقوارب، يشتمل على يختين سوبر جديدين من علامة «ماجستي» ويخت من علامة «نوماد» للرحلات البحرية الطويلة.

وتستحوذ الشركة على حصة الأسد من سوق الملاحة الترفيهية في قطر، حيث تصل حصتها إلى 50% من المشتريات المحلية لليخوت والقوارب، وتعرض الشركة خلال فعالية العرض الحصري أسطولاً يتألف من أكثر من عشرة يخوت وقوارب، من علامات يخوت "ماجستي" و"نوماد"، ومجموعة "أوريكس" من اليخوت الرياضية والقوارب السريعة، ومجموعة «سيلفر كرافت» لقوارب الصيد والنزهة، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة "جلف كرافت"، إن علاقة شركته بالسوق القطرية تتجاوز مسألة العرض والطلب، مؤكداً حرص شركته كل عام على "تقديم أحدث الطرز ضمن أسطولنا المتنامي من اليخوت والقوارب".

وتأتي الفعالية في دورتها الخامسة في قطر، في أعقاب تدشين الشركة الناجح لثلاثة يخوت خلال معرض دبي العالمي للقوارب، مطلع شهر مارس، والذي أعلنت أنها حققت فيه مبيعات بلغت 80 مليون درهم، ما يعادل 22 مليون دولار من محفظتها الشاملة من اليخوت والقوارب.