الحركة السياحية في مصر تتراجع بـ46% في فبراير

كشفت إحصائيات عن حركة السياحة الوافدة إلى مصر في فبراير الماضي، أن عدد السائحين الوافدين بلغ نحو 346 ألف سائح، بانخفاض نسبته 46% مقارنة بنفس الشهر في 2015، الذي سجل 640 ألف سائح، وفقاً لصحيفة "الخليج".

ويعد فبراير الماضي أقل شهر من حيث حركة السياحة في مصر مقارنة بنظائره خلال 10 سنوات.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة المصرية، أن الليالي السياحية شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة 67.2%، وبلغت 1.8 مليون ليلة مقابل 5.6 مليون ليلة في فبراير 2015.

وكشفت تراجع نصيب أوروبا من إجمالي الحركة السياحية إلى 50% في فبراير 2016 مقارنة بـ70% كمتوسط عام في الفترات السابقة، لتسجل نحو 172 ألف سائح، بانخفاض 63% مقارنة بنفس الشهر من 2015.

وكان للشرق الأوسط مؤشر إيجابي بتحقيق 8.3% زيادة في أعداد الوافدين، محققاً نحو 93 ألف سائح، فيما كانت إفريقيا شبه مستقرة لأنها سجلت زيادة 2% فقط بتوافد 27 ألف سائح.