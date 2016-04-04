السعودية توقف تصاريح طيران ماهان إير الإيرانية نهائيا

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية الاثنين قراراً بإيقاف التصاريح الممنوحة لشركة طيران ماهان إير الإيرانية بشكل نهائي، ومنعها من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور من أجوائها.

وذكرت هيئة الطيران المدني في بيانها "من خلال متابعة أداء شركات النقل الجوي الأجنبية العاملة في المملكة تم رصد عدد من التجاوزات النظامية المخالفة للأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة ببرنامج السلامة للطائرات الدولية المشغلة للمملكة على شركة خطوط ماهان اير الإيرانية، مما استدعى إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة".

وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم، واستنادا إلى المادة 163 من نظام الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بالجزاءات ضد الشركات المخالفة، والتي تنص على تعليق التصاريح أو التراخيص الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها.