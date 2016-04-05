مطار دبي يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في عدد المسافرين

حل مطار دبي الدولي في المرتبة الثالثة ضمن مطارات العالم الأكثر استقبالاً للمسافرين، بحسب قائمة "أكثر مطارات العالم إشغالاً" الصادرة عن مجلس المطارات العالمي للعام 2015.

وقال المجلس، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان"، إن مطار دبي الدولي سجل أسرع نمو في ترتيبه العالمي بين مطارات العالم، حيث تقدم إلى المركز الثالث في العام الماضي، مقابل المركز السادس في العام السابق له.

وسجل مطار دبي في العام الماضي 78 مليون مسافر وراكب، بارتفاع نسبته 10.7% مقارنة بالعام السابق له، ما يجعله أسرع مطارات العالم نموا، فيما تراجع مطار "هيثرو" اللندني من المركز الثالث إلى السادس.