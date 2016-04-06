الإمارات للشحن الجوي توسع شبكة محطاتها لتشمل كمبوديا

عززت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن الجوي التابع لـ"طيران الإمارات"، شبكة خطوطها واسعة الانتشار مع إطلاق رحلة شحن أسبوعية إلى العاصمة الكمبودية بنوم بن، ابتداءً من اليوم 6 أبريل.

ومع انطلاق الخدمة الجديدة، أصبحت العاصمة الكمبودية المحطة رقم 53 ضمن شبكة الإمارات للشحن الجوي العالمية، والوجهة رقم 13 ضمن شبكة وجهات الناقلة في منطقة الشرق الأقصى.

وتربط خدمة الشحن الجديدة بنوم بن مع عدد من أبرز مراكز الشحن العالمية، وانطلاقاً من بنوم بن، سيتم نقل الشحنات والبضائع براً عن طريق شبكة من الشاحنات إلى مختلف المدن والأقاليم الأخرى عبر كمبوديا.

وقال هيران بيريرا، نائب الرئيس الأول في الإمارات للشحن الجوي: "تشهد سوق الشحن الجوي في كمبوديا تطوراً ملحوظاً بمعدلات كبيرة، خاصة مع بروز أوروبا والولايات المتحدة الأميركية كأسواق تصدير رئيسية لكمبوديا، وسيتيح تواجد الإمارات للشحن الجوي في هذه السوق الاستفادة من إمكانيات النمو القوية التي تتمتع بها".

وأضاف بيريرا: "شبكة خطوطنا واسعة النطاق وموقع دبي كمركز عالمي للشحن يتيح آفاقاً غير محدودة لعملائنا عبر آسيا، من خلال ربطهم مع 150 وجهة، تشمل 42 وجهة في أوروبا، و 14 وجهة في أميركا الشمالية و27 وجهة في إفريقيا".

ووفقاً لتقارير واردة من مؤسسة مطارات كمبوديا، التي تدير المطارات الدولية الثلاثة العاملة في الدولة، فإن حجم الشحنات الجوية المتوجهة من وإلى كمبوديا قد ارتفع بنسبة 14% في العام 2015 ليصل إلى 38,065 طناً. علاوة على ذلك، فإن المسار التجاري الذي يربط بين كمبوديا والاتحاد الأوروبي يعد أيضاً من المسارات التجارية الأسرع نمواً، كونه يربط بين أسواق ناشئة ومتطورة بلغ معدل نموها السنوي المركب 16.5% خلال السنوات الثلاث الأخيرة (من عام 2012 وحتى 2015).

وسوف تشغل الإمارات للشحن الجوي رحلتها الجديدة إلى بنوم بن بطائرة من طراز ماكدونال دوغلاس إم دي-11، تتمتع بسعات شحن كبيرة تصل إلى 80 طناً. كما تتمتع هذه الطائرة أيضاً بهيكل عريض يتيح لها استيعاب الشحنات الضخمة ونقل البضائع الأكبر حجماً.

وبالإضافة إلى الشحنات التي يتم نقلها على رحلات أسطول "طيران الإمارات" المنتظمة والمكون من 235 طائرة، فإن الإمارات للشحن الجوي تملك أسطولاً يتألف من 15 طائرة، بينها 13 طائرة من طراز بوينغ 777 إف إس، وطائرتان من طراز بوينغ 747، ويعمل هذا الأسطول من قاعدة الناقلة في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.