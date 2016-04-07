دبي ضمن أفضل 25 مقصداً سياحياً في العالم

حصدت دبي المركز الأول شرق أوسطياً والثالث عشر عالمياً، في تصنيف موقع تريب أدفايزر العالمي، لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم خلال 2016، متفوقة على العديد من الوجهات السياحية العالمية مثل بانكوك وأمستردام وبوينس آيريس وهونغ كونغ وكيب تاون وطوكيو.

وأشار الموقع في تصنيفه لدبي على أنها واحدة من المدن المستقبلية التي تحلق في سماء الصحراء العربية، وواحة عالمية ومدينة تزخر بالعديد من المعالم الفريدة، حيث تحتضن أعلى نافورة راقصة في العالم، وأعلى مبنى وهو برج خليفة، والفندق الوحيد من فئة السبعة نجوم وهو برج العرب، وأكبر الجزر الصناعية، وأكبر حديقة طبيعية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وتصدرت لندن قائمة المراكز الخمسة الأولى، تلتها إسطنبول، ومراكش، وباريس، وسييم ريب في كمبوديا، فيما تذيلت القائمة بودابست في المجر، حيث حلت في المركز 25، بينما حلت روما في المركز السابع، ونيويورك في المركز التاسع، وبرشلونة في المركز الحادي عشر، تلتها لشبونة في المركز الثاني عشر.

وفي السياق ذاته سجل القطاع السياحي في دبي نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت نسبته 3,5% وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وأظهرت بيانات تقرير أداء قطاع السياحة استحواذ السياحة الخليجية على نحو 25% من إجمالي أعداد زوار دبي خلال شهري يناير وفبراير البالغ 2,68 مليون زائر، حيث بلغ مجموع الزوار الخليجيين أكثر من 670 ألف زائر، بنمو قدره 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الزوار القادمين منها إلى دبي 295 ألف زائر، بنمو قدره 15%، تلتها سلطنة عمان بأكثر من 223 ألف زائر وبنمو قدره 35%، ثم الكويت بنحو 83 ألف زائر، وقطر بنحو 40 ألف زائر بنمو قدره 23%، وكانت الكويت الوحيدة التي سجلت تراجعاً في نمو حركتها السياحية إلى دبي خلال هذه الفترة بنسبة لم تتجاوز الـ1% ولكنها جاءت في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً مصدراً للسياحة إلى دبي.

وعلى صعيد توزيع الزوار حسب الأسواق، أظهرت البيانات استحواذ 5 أسواق رئيسية على نحو 42,5% من إجمالي عدد الزوار القادمين لدبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث تصدرت الهند القائمة بإجمالي 314 ألف زائر وبنمو قدره 15%، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 295 ألف زائر، ثم سلطنة عمان بـ223 ألف زائر، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بإجمالي 200 ألف زائر، تلتها ألمانيا في المرتبة الخامسة بـ107 آلاف زائر.