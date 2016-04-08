مطار الطائف الدولي يحصل على ترخيص من "الطيران المدني"

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية شهادة ترخيص مطار الطائف الدولي لاستقبال الرحلات الدولية، وذلك بعد استيفاء المطار لجميع المتطلبات والمعايير الدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني، والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، بحسب ما نقلته "الرياض".

يشار إلى أن مطار الطائف بذل خلال الفترة الماضية جهوداً حثيثة لاستيفاء المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص.

وشهد المطار نمواً في الحركة الجوية منه وإليه بنهاية 2015، بما يزيد عن مليون ومئة ألف مسافر وبمجموع 10 آلاف رحلة.