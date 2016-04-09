توقعات بتغير وجهات السياحة السعودية للخارج هذا العام

أكد عدد من المسؤولين بقطاع وكالات السفر والسياحة أن هناك انخفاضاً في عدد السياح السعوديين المسافرين إلى خارج المملكة في إجازة الصيف هذا العام بنسبة 30%، بحسب جريدة الرياض.

وأشار مسؤولون بقطاع السفر السعودي، إلى أن دول شرق أوروبا ولندن ستحظى بالنصيب الأكبر من السياح المقدر عددهم هذا العام بـ980 ألف سائح سعودي بسبب الظروف الاقتصادية والأحداث الإرهابية في بروكسل وباريس، متوقعين أن تصل نسبة عدد السياح السعوديين المتجهين إلى أوروبا إلى 80% خلال عطلة الصيف هذا العام.

وتوقع المختص في مجال السفر والسياحة د. ناصر الطيار انخفاضا في عدد السياح السعوديين المسافرين إلى خارج المملكة في إجازة الصيف هذا العام بنسبة 30% بسبب الظروف الاقتصادية والأحداث الإرهابية التي حدثت أخيرا في بروكسل وباريس، مشيراً إلى أن دول شرق أوروبا ولندن ستحظى بالنصيب الأكبر من السياح السعوديين.

وأكد الطيار أن هناك انخفاضاً لعدد السائحين السعوديين المتجهين إلى دبي بنسبة 50% بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ورغبة في اكتشاف دول أخرى أقل تكلفة من دبي، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك شبه عزوف من السائح السعودي للسفر للدول العربية وتركيا خلال إجازة صيف هذا العام، بسبب غياب الأمن والاضطرابات السياسية فيها.

وأوضح مدير عام وكالة الصرح للسفر والسياحة مهيدب المهيدب أن الأحداث الإرهابية الأخيرة في أوروبا لن تغير توجه السعوديين للدول الأوروبية خصوصا إلى لندن.