أول مطار 7 نجوم بالعالم يبدأ العمل بدبي

أقلعت أول طائرة خاصة من مبنى الطيران الخاص الجديد بمنطقة الطيران في دبي الجنوب (منطقة إكسبو 2020)، إيذاناً ببدء العمليات التشغيلية بهذه المنشأة الأولى والوحيدة للطيران الخاص من فئة 7 نجوم في العالم، بحسب صحيفة البيان.

وكانت الطائرة، وهي من طراز إمبراير ليجاسي انطلقت متوجهة إلى المالديف وعلى متنها 13 راكباً، حيث تم إنجاز كافة إجراءات الرحلة عبر شركة جيتيكس، أحد المشغلين الأرضيين الذين أسسوا صالات لهم بمبنى الطيران الخاص.

ويمتد مبنى الطيران الخاص على مساحة 5600 متر مربع، وسيقدم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مكرّس حصرياً لاستضافة رحلات الطيران الخاص لكبار الشخصيات من القطاعين الخاص والعام.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران إن الرحلة التدشينية لهذا المبنى تعد خطوة هامة في مسيرة تطور دبي الجنوب.

ويرسي مبنى الطيران الخاص معايير جديدة من حيث فخامة التصميم والأجواء الراقية والتميز في الخدمة والسرعة الكبيرة في إنجاز معاملات السفر، كما سيتضمن عدداً من المشغلين الأرضيين الذين سيوفرون صالاتهم الخاصة لتقديم خدماتهم المتخصصة لكبار الشخصيات من المسافرين.