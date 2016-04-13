الاتحاد للطيران وأفيانكا توقعان اتفاقية شراكة بالرمز

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة أفيانكا، إحدى شركات الطيران الرائدة في أمريكا الجنوبية، عن اتفاقية جديدة للشراكة بالرمز. وبموجب الاتفاقية الجديدة، فإن الاتحاد للطيران ستضع رمزها “EY” على الرحلات التي تُشغلها أفيانكا بين بوغوتا ولندن هيثرو ومدريد براجاس، بينما ستقوم أفيانكا بوضع رمزها “AV” على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران بين أبوظبي ولندن ومدريد.

وعلاوة على ذلك وبدءاً من شهر مايو 2016، سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد وبرنامج لايف مايلز الخاص بشركة أفيانكا من اكتساب الأميال على رحلات الشراكة بالرمز، مع احتمال توسيع المزايا في مرحلة لاحقة لتشمل الوجهات الأخرى على شبكتي كلا الشركتين.

وقال كيفن نايت، رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط في الاتحاد للطيران: "تعتبر أفيانكا واحدة من أقدم وأكثر شركات الطيران خبرة في العالم. وتتلاءم شهرتها بالخدمة المتميزة والشبكة المتسعة التي تشمل الأمريكتين وأوروبا بصورة كاملة مع الخطط الاستراتيجية للاتحاد للطيران من أجل تعزيز مكاسب السفر والعملاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا الجنوبية.

"سيعطي التطور والتوسع المستمر لشراكتنا مع مجموعة أفيانكا وصولاً غير مسبوق للاتحاد للطيران، إلى جانب تسهيل اختراقها للأسواق بديناميكة تجارية وسياحية أكبر في أمريكا الجنوبية، وتعزيز العلاقات الثقافية وعلاقات الأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا."

وقال هيرنان رينكون، رئيس أفيانكا: "نحن مسرورون في أفيانكا باتفاقية الشراكة بالرمز هذه، والتي توفر للمسافرين في أمريكا الجنوبية خيارات أكثر للوصول إلى وجهات استراتيجية في الشرق الأوسط والاستمتاع بخدمات وضيافة الاتحاد للطيران المتميزة. نحن فخورون بفتح أجنحة أفيانكا أمام ضيوف الاتحاد للطيران الباحثين عن السفر إلى كثير من الوجهات التي نخدمها والاستمتاع بالخدمات المتميزة التي يقدمها طاقمنا المحترف عالي المهارة على امتداد كل مرحلة من مراحل الرحلة."

