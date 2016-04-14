13.7 مليون مسافر عبر مطار دبي في شهرين بارتفاع 6.5%

واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو كبيرة في أعداد المسافرين، متخطياً رقم 6.3 مليون مسافر خلال شهر فبراير الفائت.

وحسب تقرير أصدرته مطارات دبي بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الشهر المذكور 6.38 مليون مسافر بزيادة نسبتها 6.3%، مقارنة مع 5.97 مليون مسافر في فبراير من العام الماضي 2015، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 13.7 مليون مسافر بزيادة نسبتها 6.5%، مقارنة مع الشهرين المناظرين من عام 2015.